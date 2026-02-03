合作培育國際人才 成大等４校組聯盟

成大校長沈孟儒（右二）、崑山科大校長李天祥（右一）、長榮大學校長孫惠民（左一）及輔英科大校長林爵士共同完成合作簽署。 （成大提供）

記者林怡孜∕台南報導

為強化南台灣高等教育的國際競爭力，並吸引更多優秀國際學生來台深造與發展，國立成功大學於二月三日與崑山科技大學、長榮大學及輔英科技大學簽署「學術交流暨人才培育合作」協議，正式建立跨校合作聯盟。未來三校國際學生可以透過交換機制至成大修課，並銜接碩博士升學管道，打造更完整的升學與研究發展路徑。

成大校長沈孟儒表示，此次合作不只是校際協議，更是高等教育共同承擔社會責任的展現。面對少子化與全球人才競逐趨勢，單一學校難以獨力應對，唯有透過聯盟整合資源，才能為學生創造更寬廣的學習舞台，也讓優秀國際學生在南台灣找到長期發展的機會。

崑山科大校長李天祥指出，聯盟合作展現不同類型大學的互補優勢，透過資源共享與課程銜接，讓學生在校期間即能對接產業需求，畢業後順利投入南部產業發展。

長榮大學校長孫惠民與輔英科大校長林爵士分別表示，成大帶動的聯盟合作，為南台灣高教注入新動能，未來將共同深化國際人才培育與產學連結。

根據規劃，聯盟將建立完整的人才培育鏈結，結合獎學金制度、企業合作與研究資源，鼓勵國際學生留台升學與就業，逐步建構南台灣穩定的高階國際人才庫。此次三校加入，也讓成大推動中的大學聯盟規模進一步擴大，為台灣高教國際化發展奠定更堅實基礎。