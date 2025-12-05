即時中心／黃于庭報導

雖台灣詐騙犯罪已經呈下降趨勢，不過其型態不斷日新月異，各種手法仍防不慎防，社群平台儼然成為犯罪集團下手目標。對此，行政院打擊詐欺指揮中心於本（12）月3日上午與LINE日韓高層會面，雙方針對詐騙手法演變以及平台治理需求深入討論，包括帳號管理、通報流程與資料調閱時限縮短等面向，期盼強化政府協作效率與防護力。

今（2025）年7月LINE協助執法機關查證，並下架累計約7.3萬個詐騙帳號，打詐指揮中心馬士元指揮官對此表示，LINE協助涉詐帳號下架，對整個社會有非常正面的示範效果。

廣告 廣告

為持續精進打詐作為，後續研議若能在遭停權帳號頁面加註警示，將能協助民眾辨識風險、避免持續受害；同時也提出調升帳號創設門檻的各項技術建議，希望透過更精準的源頭控管，降低詐團大量生成帳號的能力。

對此，LINE韓國高層Brian Lee表示，所研商的議題都是促進雙方良好合作契機，會將議題攜回與LINE團隊研商，共同提升打詐能量。

快新聞／打詐成效曝光！合作LINE下架7.3萬帳號 指揮官振奮：非常正面示範效果

行政院打擊詐欺指揮中心於本（12）月3日上午與LINE日韓高層會面。（圖／行政院提供）

另外，在事後追查與技術協作方面，打詐指揮中心表示，雙方討論資料保存期限與調閱機制的改善可能，將有助警方進行金流溯源、跨境網路行為分析及組織型態偵查。

LINE日本高層Senoo Masahito則指出，平台在隱私、法制與跨國實務上的限制，將會朝政策兼顧隱私與法規可行的合作範圍予以研究。

最後，馬士元強調，本次交流延續1月以來累積的成果，使後續合作方向更加明確，政府將持續與國際科技業者協作，共同打造更安全、可信賴的數位環境。

原文出處：快新聞／合作打詐成效曝！LINE下架7.3萬帳號 指揮官振奮：正面示範效果

更多民視新聞報導

中天要重返52台？藍營提案修《衛廣法》「中天條款」今逕付二讀

那麼有自信？藍營議員送蔣萬安、李四川「吉祥物、春聯」祝當選

傅崐萁遭沈伯洋提告！繕本用回收紙見個資 周軒：分不清是鬧劇還是喜劇

