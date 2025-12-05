合作打詐！LINE下架7.3萬個詐騙帳號 與政府研商調升帳號創設門檻

行政院打擊詐欺指揮中心與LINE日韓高層會面，討論如何打擊詐騙。（示意圖／photoAC）

為了防堵網路詐騙行為，行政院打擊詐欺指揮中心12月3日上午與LINE日韓高層會面進行意見交流，延續今年1月首次拜訪後的合作脈絡，雙方針對詐騙手法演變以及平台治理需求深入討論。行政院指出，今年7月LINE協助執法機關查證，並下架累計約7.3萬個詐騙帳號，此外也提出調升帳號創設門檻，降低詐團大量生成帳號的能力，對此LINE高層承諾將研商。

行政院昨（5日）晚間發出新聞稿表示，今年7月LINE協助執法機關查證，並下架累計約7.3萬個詐騙帳號，打詐指揮中心指揮官馬士元表示，LINE協助涉詐帳號下架，對整個社會有非常正面的示範效果。

廣告 廣告

馬士元也說，為持續精進打詐作為，後續研議若能在遭停權帳號頁面加註警示，將能協助民眾辨識風險、避免持續受害；同時也提出調升帳號創設門檻的各項技術建議，希望透過更精準的源頭控管，降低詐團大量生成帳號的能力。

LINE韓國高層Brian Lee表示，所研商的議題都是促進雙方良好合作契機，會將議題攜回與LINE團隊研商，共同提升打詐能量。

另外，在事後追查與技術協作方面，打詐指揮中心表示，雙方討論資料保存期限與調閱機制的改善可能，將有助警方進行金流溯源、跨境網路行為分析及組織型態偵查。LINE日本高層Senoo Masahito表示，平台在隱私、法制與跨國實務上的限制，將會朝政策兼顧隱私與法規可行的合作範圍予以研究。

馬士元表示，此次交流延續1月以來累積的成果，使後續合作方向更加明確，政府將持續與國際科技業者協作，共同打造更安全、可信賴的數位環境。



回到原文

更多鏡報報導

狼父性侵女兒7年！噁喊「會慢慢進去」 少女淚崩：為何電視劇情節發生在我身上

統一獅高志綱驚傳外遇女星！網爆料「假裝球眷看12強」對話紀錄曝…正宮怒發聲

想打分手野炮遭拒…60歲軟飯男「亂斧砍死女教師」！事後還辯：她自己摔倒撞上