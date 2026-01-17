合作林志玲 蔣榮宗驚喜和女神同日生

華語樂壇重量級音樂人蔣三省的獨子蔣榮宗，受邀為富邦美術館2026全新展覽量身打造原創音樂，獻給藝術大師米羅、考爾德與賈科梅蒂，作品已於17日發行。除了音樂創作，蔣榮宗這次更與林志玲驚喜合體，聯手錄製典藏展語音導覽，讓粉絲在觀展時能同時享受頂級的聽覺盛宴。

蔣榮宗回憶，兩人最初是2024年在美術館開館典禮上相遇，當時他擔任表演嘉賓，表演結束後在演奏琴旁巧遇林志玲，沒想到她主動上前打招呼，並表示非常喜歡他為常玉展間創作的音樂。蔣榮宗笑說，當時他靈機一動跟女神分享一個驚人巧合：「我跟姐姐是同一天生日！」這個共通點瞬間拉近兩人距離，話題也因此打開。

他也透露，曾與林志玲一同前往日本森美術館觀賞布爾喬亞特展，兩人在展場中討論藝術家作品，讓他留下深刻且難忘回憶。這次的導覽錄音，蔣榮宗坦言很具挑戰性，「有些藝術家的名字與作品名稱，真的以為是在念Rap，好難念！」但也正因如此，讓他對聲音表演有全新體驗與收穫。