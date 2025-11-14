合作物流遭駭客攻擊！無印良品數十萬用戶「姓名住址」恐外洩

國際中心／程正邦報導

一向以簡約、安全著稱的日本生活品牌無印良品（MUJI），其母公司良品計畫於今（14）日證實面臨嚴重的資安危機。由於合作的物流子公司遭到駭客勒索病毒攻擊，可能導致數十萬無印良品網路商店顧客的個人資料外洩，引發市場對消費者資訊安全的強烈關注。

禍起物流夥伴：駭客攻擊ASKUL子公司

根據《ITmedia》等日本媒體報導，良品計畫公開承認，這次個資外洩疑慮的源頭，來自其合作夥伴ASKUL集團旗下的物流子公司「ASKUL LOGIST」。該公司在10月下旬遭遇勒索病毒攻擊，造成資訊安全風險外溢，並可能危及到使用該物流服務的無印良品顧客資料。

良品計畫初步盤點後指出，可能被駭客取得的資料包含了顧客的姓名、住址、電話號碼以及訂購商品內容。儘管官方強調，用戶的信用卡資料並未儲存在該系統內，因此信用卡資訊並無外洩之虞，但由於事發突然且影響範圍仍在調查階段，確切受害人數與時間仍無法確認。

服務全面停擺：促銷活動網路參與遭取消

這場資安風暴不僅危及顧客資訊，也連帶衝擊了無印良品線上與線下的服務運作。

為了確保顧客資訊不再受到進一步威脅，良品計畫已自10月19日起，全面暫停網路商店的訂購與出貨功能，包括官網及行動應用程式（App）皆無法使用，目前尚未確定恢復服務的具體時間。同時，線下門市也受到波及，包含跨店調貨、庫存查詢、以及小型商品配送等作業亦同步暫停。原訂於10月24日至11月3日舉行的「無印良品週」大型促銷活動，亦因此事件取消了網路參與，僅能於實體門市進行。

官方呼籲警覺：留意釣魚簡訊與詐騙電話

良品計畫強調，截至目前為止，尚未發現顧客個資被惡意使用的實例。然而，鑒於資料恐已流入駭客手中，不排除未來可能出現詐騙電話、冒名電郵、釣魚簡訊或推銷郵件等風險，因此呼籲所有顧客務必提高警覺，留意任何可疑的聯絡資訊或通知。

良品計畫承諾將持續調查本事件的實際影響，並強調一旦後續確認資料確有外洩，將依照日本相關的個人資料保護法規，主動通知受影響使用者，並採取一切必要的應對措施。值得注意的是，ASKUL集團也為Loft與SOGO・西武等其他大型零售品牌提供物流服務，但這些品牌目前均未傳出個資外洩跡象。

良品計畫表示，將痛定思痛，強化資安防護機制，以保障顧客資訊安全，並為服務暫停帶來的不便向大眾致歉。

