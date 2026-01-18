合作郝劭文爆紅！《新烏龍院》童星疑酒駕 「代駕開一半換手」被直擊

娛樂中心／蔡佩伶報導

38歲釋小龍是童星出身，因為合作郝劭文拍電影《新烏龍院》爆紅，不過近日遭拍到與友人聚餐後，雖然找來代駕護送女性友人回家，但卻被發現返家到一半路程，釋小龍突然請代駕離開，自己開車進入社區，此舉也被質疑酒駕。

中國狗仔直擊釋小龍聚餐完後，手上還拿著未喝完的茅台酒準備離開，當下他幫兩位女性友人叫了代駕，送她們各自返家後，釋小龍本來也是由代駕載他回家，不過釋小龍在接近社區的路上，忽然改由自己坐上駕駛座開車返家。

廣告 廣告

釋小龍行為引起兩派網友爭論，有人認為都到小區了，「還可以原諒」，但部分網友則表示如果酒精量達標，「只要啟動了車都算」，針對酒駕疑雲，釋小龍至今尚未給出回應。

釋小龍半路上突然跟代駕換手。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

薔薔訪問挨轟「低俗、沒念書」...她暴走狂飆三字經反擊：深度X小

嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間

禾浩辰驚爆車禍「被撞到車體凹陷」 最新現況全說了：真的好累

國民主持人「不滿遭背後說壞話」突朝來賓揮拳 爆衝突畫面曝光了

