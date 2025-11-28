合作金庫銀估明年房市量縮價緩跌 房貸逾放比逐漸攀升

【記者許麗珍／台北報導】行政院9月「打開水龍頭」放行新青安融資額度後，合作金庫銀行統計承做房貸金額每月成長約10億元，預估2026年國內房市呈現「量縮價緩跌」格局，房貸逾放比可能逐漸上升。

合庫金控舉行線上法說會合庫金今年前10月稅後純益180.1億元、年增2.4%，累計每股稅後純益（EPS）為1.14元，反映票券、銀行、資產管理子公司各自獲利年增51.3%、5.9%、2.5%；人壽、投信、證券子公司則獲利年減90.1%、31.3%、16.5%。

銀行法72-2條被銀行業稱做「不動產天條」，合作金庫銀行表示行政院9月中「打開水龍頭」政策，新青安放行銀行可適用融資額度，不受銀行法72-2條影響，銀行有更多資金提供民眾購屋，統計9月承做房貸金額約90億元，10月則是100億元，每月成長10億元。

合作金庫銀行個人金融部協理蔡恩得表示，明年不動產市場偏向量縮價緩跌，該行今年10月底房貸餘額8700億元，較去年底成長約8%，年度平均餘額大概成長15%，預估明年房貸成長率應在5%以下，房貸逾放比則是可能逐漸上升。

土建融放款部分，合作金庫銀行法人金融部協理李衍斌表示，該行按銀行法72-2條計算的建築放款比率約28.5%，是公股行庫最高，將以優良建商及利率條件良好的都更危老為主要承做目標。合庫銀統計今年9月底土建融放款餘額1615億元，預估未來成長持平，另按中央銀行不動產貸款集中度計算，該行9月底集中度為35.36%。

