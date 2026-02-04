合作《烏龍院》系列成經典！朱延平哀悼吳敦 曝兩人最後一面

吳敦和朱延平合作過多部經典電影。（圖／黃柏榮攝）

台灣影視大亨吳敦，昨（3日)上午離世，享壽77歲。生前曾創立「長宏影視公司」捧紅過林志穎、金城武等一線大咖，也和多位知名導演合作過。其中，好友朱延平在聽聞噩耗後也回應了。

過去和吳敦合作多部經典國片的朱延平，今向《中國時報》回應：「我與吳敦先生合作多年，早期從《烏龍院》、《逃學》系列，到前幾年的《功夫灌籃》，吳敦投資與出品的亞洲賣座作品無數。」

「吳敦晚年病痛纏身，隱居療養，子女皆隨伺左右，孝親之情令人感動，我們最後一次見面是月前他回憶錄出版記者會上，那天他難得露面，神情愉悅，聽聞他昨日是在睡夢中辭世，離苦得樂，祝福他和他的家人。」

更多中時新聞網報導

今日天氣、大樂透等

LiSA 6月攻蛋 中文祝歌迷「馬上有票」

龍千玉預告個唱嘉賓多 曝黃乙玲寶刀未老