合作9m88獻唱ost！振永苦練中文展絕對音感 製作人讚：發音比本地人還準

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，由韓國男星振永與李沐、宋柏緯主演，共譜跨國三角戀。主題曲〈此刻永遠Timeless〉將於5日數位上架，由振永與9m88合唱，兩人首次攜手跨界合作，在語言上碰上大挑戰，振永苦練中文，展現職人精神地努力唱好每一個字，9m88則是第一次正式錄製客語歌曲，為了詮釋歌曲中的情感，她特別走訪了片場，參觀電影中重要的場景照相館。

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》即將在12月24日上映。（圖／瀚草文創GrX STUDIO 提供）

振永分享，第一次收到這首歌時就被旋律深深吸引，即便不在錄音狀態，也會反覆播放練唱。他認為這首歌不只是「適合電影」，更像是為劇中主角「金浩熙」的角色量身打造的情感延伸。錄音時，他腦海中湧現的是拍攝現場的一幕幕畫面。

振永合作9m88獻唱電影主題曲，為此苦練中文。（圖／瀚草文創GrX STUDIO 提供）

而振永最大的挑戰就是要以中文演唱，他展現接近「絕對音感」般的精準，除了事先做足功課、背誦歌詞外，錄音現場更是以「一個音一個音」細細校正，學習速度極快。歌曲製作人稱讚他非常謙虛、有禮，總是提前準備、專注投入，有些連細節發音甚至比本地人還標準，哪怕有音節略有偏差，只要聽一次就能立刻修正回來，展現出近乎職人精神的敬業態度。

9m88過去除了曾與林生祥合作過客語表演之外，這是她第一次正式錄製客語歌曲，是個全新挑戰，也帶來新的語感美學。她形容客語是種「優雅、柔軟，又帶著悠長線條」的語言，具有獨特的音樂性。幸好在錄音現場有詞曲老師指導發音，讓錄音過程比預期順利，甚至讓她覺得「客語版本比中文版本還要自然、貼近角色」。

9m88過去除了曾與林生祥合作過客語表演之外，這是她第一次正式錄製客語歌曲。（圖／瀚草文創GrX STUDIO 提供）

而這次配唱是以「隔空合唱」的方式完成，由振永先錄製，再交給9m88接力。當她聽到振永的韓文與中文演唱時十分驚喜，覺得對方的聲音充滿情感、詮釋力很強，因此在進入錄音室時，他的演唱反而成了一種指引，幫助9m88更快對準歌曲的情緒軸線。

