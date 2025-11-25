合作MV結緣！韓女團YOUNG POSSE跨海恭喜曾敬驊

曾與曾敬驊合作的YOUNG POSSE將於下月來台開唱。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

韓國女團YOUNG POSSE首次演唱會「2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]」，將於 12 月 13 日在 MOONDOG 登場。她們曾與金馬獎「最佳男配角」得主曾敬驊合作拍攝〈COLD〉 MV ，在得知曾敬驊得獎後，紛紛在社群上為他道喜，「超榮幸能跟曾敬驊哥哥合作，真的非常替他開心！」

YOUNG POSSE繼先前公布將於 12 月 14 日舉辦粉絲活動《辣炒年糕黑白大PK》後，活動大獎也正式解鎖：最終勝出的幸運 TELEPOSSE（粉絲名），將獲得 YOUNG POSSE 五位成員精心準備的隨身香水、獨一無二手作小包包、回憶滿滿鯊魚夾、幸運四葉草吊飾、超萌烏龜娃娃等私人珍藏品。

YOUNG POSSE演唱會隔天將舉辦《辣炒年糕黑白大PK》活動。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

為了讓粉絲可以提前備戰，主辦單位率先在社群公開《辣炒年糕黑白大PK》評分表，從創新、美味、擺盤等通通列出評分重點，鼓勵 TELEPOSSE 在家事先練習廚藝。屆時幸運粉絲將在現場分組動手料理韓國國民美食，由 YOUNG POSSE 五位成員親自擔任評審，一邊品嚐粉絲的成果、一邊近距離互動，還有機會把成員的私人珍藏品帶回家，真正實現「有吃、有玩、又有得拿」。

主辦單位同步宣布，演唱會當天（12/13）的粉絲福利將全面升級，原僅限部分票區的 Hi-Bye 福利，正式擴大為「全場 Hi-Bye 歡送」，所有購票入場粉絲，皆能在演出結束後，近距離與 YOUNG POSSE 五位成員打招呼致意。同時，現場亦將加碼抽出 10 位幸運粉絲，送出整套成員親筆簽名限定小卡，珍藏價值瞬間飆升！從高規格的專場演出、前所未見的《辣炒年糕黑白大PK》互動企劃，到全場 Hi-Bye、珍藏級私人禮物與只在台北限定的特別舞台。

