合併助力進入多引擎發展 台新新光金第三季法說會報佳績

cnews124251128a05

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

台新新光金控今(28)日舉行第三季線上法人說明會，會中公布合併台新新光金控今年前三季的營運成果。台新新光金控總經理林維俊表示，2025年前三季台新金控稅後淨利226億元，每股淨值為16.47元，每股稅後盈餘1.3元，年化股東權益報酬率為9.35%，整體營運持續穩健。

銀行子公司營運表現上，台新銀行前三季淨利息收入為245億元，較去年同期成長11.7%，本季度淨利息收益率(NIM)為1.34%，較前一季提升5基點(bps)，總放款達1.9兆元，較去年同期成長9.9%，淨手續費收入為129億元，較去年同期成長16.4%，主因為財富管理及信用卡淨手續費收入成長穩健，稅後淨利155億元，較去年同期成長10.8%。加計新光銀行7月24日到9月30日之稅後淨利，台新銀行及新光銀行合計獲利為175億元。銀行子公司授信資產品質也維持良好水準，台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.15%及819.4%，新光銀行逾放比及覆蓋率分別為0.12%及1062.4%。

廣告 廣告

在人壽子公司方面，台新人壽前三季稅後淨利為16億元，台新人壽及新光人壽合併獲利為26億元，其中含新光人壽7月24日到9月30日之稅後淨利。新光人壽初年度保費較去年同期成長26%達460億元，市佔率為6.2%。新契約CSM（合約服務邊際）大幅成長，較去年同期成長113%，達478億元。新光人壽販售之外幣保單有助降低避險成本及資產負債匹配，前三季外幣保單銷售較去年同期成長46%達290億元，佔初年度保費比重63%。

在證券子公司方面，台新證券稅後淨利達15億元，台新證券及元富證券合併獲利為28億元，其中也包含元富證券7月24日到9月30日之稅後淨利。台新證券及元富證券合併後的市場排名在經紀業務上升至第4名，在股票承銷上升至第1名。

台新新光金控表示，旗下子公司將陸續進行合併，金管會也在25日核准通過台新人壽與新光人壽合併及更名案，合併基準日訂於115年1月1日，合併後更名為「新光人壽保險股份有限公司」。隨著子公司逐步完成合併，台新新光金控進入「多引擎」發展階段，結合集團資源整合與挹注，未來將加速發揮綜效。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

亞東醫院攜手訊聯生技 再生醫療輔助提供糖尿病足治療新選擇

跨國打造立體成長模式 虹光集團啟動三軌佈局

【文章轉載請註明出處】