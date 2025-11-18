合併房地美、房利美？「兩房」最大股東將開直播宣布「重大變革」

美國億萬富翁、避險基金「潘興廣場資本」（Pershing Square）創辦人比爾．艾克曼（Bill Ackman）宣布，將於下周對外公布一項攸關房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mac）的全新計畫。這兩家美國住宅抵押貸款市場的關鍵機構，自2008年金融危機後即由聯邦政府接管，市場對其未來走向始終高度關注。



艾克曼在X平台（原推特）發文指出，新方案將協助川普政府達成多項政策目標，包括提升納稅人利益、降低抵押貸款利差擴大帶來的市場風險，以及讓美國財政部能更有效呈現其持有的兩家政府資助企業（GSE）股權的市值。他透露，將於美東時間11月18日上午10時30分舉行直播，詳細說明改革內容，並強調這項交易具備在年底前完成的可能性。

稍早曾提出將房利美與房地美合併構想



隨著外界對兩家機構股權動向的猜測增加，艾克曼也特別澄清，潘興廣場資本並未出售其持股，目前仍是兩家公司最大的普通股股東之一，共持有超過2.1億股。他今年稍早曾提出將房利美與房地美合併的構想，希望藉由整併降低營運成本、減少房貸利率，並精簡美國住宅金融體系，進一步釋放股東價值。

廣告 廣告

房利美與房地美自成立以來，始終是美國住宅金融市場的核心支柱。兩者不直接提供房貸，而是向銀行與貸方購買抵押貸款，再將其打包成為抵押貸款支持證券（MBS），並提供擔保，使貸方可穩定取得資金、持續提供新貸款。此模式不但維繫全美房貸市場的流動性，也使利率得以維持在相對穩定的範圍。



房利美創立於1938年羅斯福新政時期，目標是擴大美國的住房擁有率；房地美則於1968年成立，以引入更多競爭並增加市場流動性。兩家機構目前合計支持或擁有全美約半數住宅抵押貸款，涉及資產規模達12兆美元。它們在市場的龐大地位，也使其在2008年全球金融海嘯中承受重大不良貸款損失，最終被聯邦住宅金融局（FHFA）接管，至今仍處於監管之下。

川普政府提出延長房貸期限至50年構想



艾克曼宣布新提案之際，也正值川普政府積極推動提高住宅可負擔性的政策討論，包括提出延長房貸期限至50年的構想。此舉引發輿論兩極，贊成者認為可降低月付壓力，但批評者警告將使借款人長期背負更高總成本。



外界關注，艾克曼的改革藍圖是否會與川普政府的住房新政形成互補，並在市場可負擔性、風險控制與納稅人保障之間重新塑造美國住宅金融政策的方向。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

