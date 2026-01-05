合併題材發酵！投信連13日入手台新新光金逾百萬張 這檔記憶體股價續噴創26年新高

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台股加權指數今（5）日收盤報30,105.04點，漲755.33點，漲幅2.57%，成交金額7669.32億元；據證交所盤後公布籌碼動向，投信買超7956.5萬元。觀察投信買超方面，台新新光金（2887）受惠合併題材延燒，且獲利表現亮眼下，今日盤中大漲4.17%，報21.25元，領漲金融族群，收盤報21元，漲幅2.94％，獲投信自上月16日起連買13天，包含今日買超3.6萬張，一共逾109.4萬張入袋。

台股加權指數今日收盤報30,105.04點，漲755.33點，漲幅2.57%，成交金額7669.32億元；投信買超7956.5萬元。（示意圖／Pixabay）

同樣也在買超榜上的華邦電（2344），由於美國記憶體大廠美光上周五再收新高價，激勵其今日股價盤中大漲6.6%，來到96.8元，不僅力拚百元大關，更創下26年以來新高價，今也獲投信買超6843張。華邦電是全球最大NOR Flash供應商，主要業務則橫跨DRAM與Flash，因此今年持續受惠記憶體報價走揚，DDR4供給需求緊迫、AI伺服器需求帶動等利多，營收有望持續創高。

根據證交所資料顯示，今日投信買超個股前十名分別為：第一名、台新新光金（2887）買超3萬6223張。第二名、玉山金（2884）買超2萬574張。第三名、亞泥（1102）買超1萬1339張。第四名、華邦電（2344）買超6843張。第五名、緯創（3231）買超6257張。



接續，第六名、宏碁（2353）買超5730張。第七名、可寧衛*（8422）買超5118張。第八名、國泰金（2882）買超3936張。第九名、台積電（2330）買超3431張。第十名、國巨*（2327）買超2683張。

