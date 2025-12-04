合勤竹南廠遭入侵一年無解 監察院啟動調查程序 朱順一:遲來但關鍵的一步

合勤控（3704）針對竹南廠房遭非法入侵與破壞事件提出陳情，甚至外牆懸掛「這個國家無法無天」大字標語，以反映求助無門。合勤提供



合勤控（3704）針對竹南廠房遭非法入侵與破壞事件提出陳情，合勤表示，過去一年來求助無門，甚至在竹南科學園區廠房外牆懸掛「這個國家無法無天」大字標語，以反映遭到結構性不法侵害卻未獲即時保護的處境。全案日前已獲監察院正式受理，並啟動調查了解程序。合勤董事長朱順一表示，「終於動了」，公司的聲音終於被聽見，這是遲來但關鍵的一步。

監察院在函示中指出，本案檢察機關在偵辦過程中，對被告等人涉妨害自由及相關行為，是否存在事證未查清、證人未到案、偵訊未全程錄音即作成處分等疑點，已請法務部依權責詳予說明。

合勤認為，監察院此舉不僅為案件帶來制度面轉機，也使沉寂多時的司法程序得以被重新檢視與推動，期盼接下來相關單位能嚴謹處理，務實回應社會期待。

合勤說明，公司依法取得竹南廠房後，多次遭非法人士侵入，癱瘓廠房水、電與冷氣供應，並盜剪建物內既有的電力供應線路、電纜等附屬配線設施，造成明確且可量化的財產損失。雖公司多次報案並提供相關證據，但許多關鍵事證至今仍未獲得充分釐清，作為告訴人的合法權益亦未受到應有保障。企業在面對明確的不法侵害時，卻長期得不到即時有效的司法處置，實屬制度性問題，令人遺憾。

合勤指出，本案並非單純民事債權爭議，而是遭深諳法拍程序漏洞的投機人士，以假債權、假交易設計動產擔保假象，進而非法侵入廠房、拆除水、電、消防設備以癱瘓廠房運作，甚至提出不當金錢要求的結構性不法行為，廠商不從即盜剪全廠電線、電纜變賣。相關情節具體明確、可供調查，絕非難以舉證的抽象糾紛。

合勤指出，在長達一年多的期間內，檢警對此等重大指控遲遲未見積極偵查進展，承辦檢察官卻在時隔一年後僅召開一次偵查庭，未偵訊告訴人便於兩週內迅速做成不起訴處分。而警方多次到場處理，亦多以民事爭議視之，未積極阻止非法刑事侵入與破壞。合勤強調，公司一向尊重司法並全力配合調查，但也期盼主管機關能正視本案所凸顯出的程序疑義與檢警長期不作為的問題。

合勤認為，若偵查程序無法完整掌握事證，不僅無法有效遏止犯罪，更難以對受害企業提供基本保護。相關檢警單位更應明確回應，確實補查補正，使案件事實得以釐清。

合勤呼籲相關單位務必以專業且嚴肅的態度處理，將該查、該補、該糾正的部分確實到位，讓企業在台灣的投資與營運環境真正建立在可被信賴的法治基礎之上。

