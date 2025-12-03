合勤遭黑衣恐嚇》合勤求助無門掀司法風暴 監察院出手啟動調查

軍工廠合勤一年多來，頻遭「法拍髒螂」入侵並破壞水電、冷氣癱瘓、盜剪電纜，竟多次報案無人理會，甚至只能在廠房外掛起「這個國家無法無天」的標語抗議。這場企業與司法之間的隱形拉鋸，終於引來監察院的關注，掀起一場沉寂已久的司法風暴。

合勤控表示，位於竹南的廠房在過去一年多，屢次遭到非法入侵與破壞。不滿指出公司依法取得的廠房，竟成為投資人士的目標，水電、冷氣供應曾遭癱瘓，電力線路和附屬配線被盜剪，造成明確的財產損失。

合勤多次報案卻未見實質進展，痛批檢調處理消極，甚至僅將事件視為民事糾紛處理。無奈之下，合勤除了向監察院陳情，更在廠房外牆懸掛「這個國家無法無天」的大型標語，表達最沈重地抗議與無助。

非單純民事爭議 監察院介入

有關合勤陳情一案，監察院近日正式受理案件並啟動調查程序。函式指出，過去檢查機關在偵辦過程中，部分證據未查清、證人未到案、偵訊程序不完整等疑點，已請法務部依權詳予說明。

對此，合勤董事長朱順一振奮喊：「終於動了。」他強調，公司聲音終於被聽見，這是案件向前推進的關鍵一步。

合勤指出，本案並非一般債權糾紛，而是投機人士利用法拍程序漏洞，以假債權、假交易設計動產擔保假象，進而非法侵入廠房。當公司拒絕不當要求時，對方甚至盜剪全廠電線、電纜變賣，破壞廠房運作。

此事之所以引發社會、媒體及監察院關注，就在案件情節具體、可量化，在證據清楚情況下，顯示問題不在於舉證困難，而是司法程序長期未能有效介入。

批檢調消極 合勤籲保障企業權益

合勤強調，過去一年多期間，承辦檢察官僅召開一次偵查庭，未對告訴人完整偵訊即迅速作出不起訴處分，而警方現場處理也多視為民事問題，未能阻止刑事侵入與破壞行為，「若偵查程序無法完整掌握事證，不僅無法遏止犯罪，更影響企業基本保護權益。」

合勤重申，一向尊重司法並全力配合調查，但希望主管機關能正視案件所凸顯的程序疑義與長期不作為問題，「此案攸關司法體系的公信力，盼主管單位以專業且嚴肅的態度處理，將應查、應補、應糾正的部分落實到位，建立台灣是可被信賴的投資與營運環境。」

