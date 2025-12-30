合唱林俊傑〈修煉愛情〉放閃 中國女星揭三生三世情感糾葛！被讚「花仙子」樂開懷

譚松韻（左）、侯明昊兩人三世情緣愛恨交織登熱播榜。iQIYI提供

35歲的中國女星譚松韻憑藉《以家人之名》、《你比星光美麗》等作品展現穩定演技實力，在新戲《逍遙》中一人分飾靈動俏皮的肖瑤，以及前世背負家國責任的寧安公主，兩個角色樣貌相同、性格迥異，讓紅燁在愛恨之間反覆掙扎，角色橫跨前世與今生，成為她的全新挑戰。

第一次接拍仙俠題材的譚松韻透露，劇中有不少特效，拍攝時必須發揮自己的想像力，對她來說在無實物表演不難，但要保持在角色情緒裡是最難的，她笑說：「一開始看到侯明昊展現瞬移法術時，我都會忍不住想笑場。」

譚松韻表示，肖瑤這個角色最吸引人的地方是她善良又靠譜，能勇敢地說出：「若我無能，遇佛燒香；若我有力，遇魔殺光。」盡所能地用自己微小的力量，讓世間平衡，不要讓惡念長生，不讓大家因為慾望而忘掉自己的本心。

譚松韻（左）劇中前世為「寧安公主」，與侯明昊角色橫跨三世。iQIYI提供

曾在《大夢歸離》中扮演大妖的侯明昊，這次化身為萬妖之王，紅瞳加上隨步擺動的紅袍，霸氣十足，讓網友大讚，侯明昊在大妖的賽道上殺瘋了。提起跟譚松韻的合作，侯明昊說：「我跟松韻很有默契，她在處理角色的時候，我偶爾會在恍惚間以為這一切是真實發生的，她的表演帶動了我，讓我有一些意料之外的情感表現。」

說到自身的角色魅力，侯明昊形容，紅燁敢愛敢恨，霸氣、腹黑又充滿破碎感，故事雖然講的是三生三世的情感糾葛，但他覺得更像因果，如果犯了錯就必須用幾生幾世去償還。

譚松韻（右）與侯明昊劇中捲入一連串奇異案件。iQIYI提供

譚松韻、侯明昊劇中情感逐漸展開，戲外兩人還合唱林俊傑的〈修煉愛情〉，互動超甜。被要求描述對彼此印象時，侯明昊毫不猶豫地說：「她是花仙子、小花妖，她就像是向日葵，能給人溫暖力量，要是妖王想嗑瓜子還可以隨時揪兩下解饞。」逗樂譚松韻。譚松韻則形容侯明昊像溫柔的小獅子，看起來文質彬彬，但內心很有擔當。

趙麗穎驚喜客串！導演揭十年之約義氣相挺

除了主演之間的情感糾葛，《逍遙》另一話題亮點是趙麗穎的驚喜加盟，她在劇中特別出演反派角色「碎夢仙君」，她的角色曾一心守護蒼生，卻因遭遇背叛逐漸黑化，神秘而危險，她一襲白衣展現冷冽仙氣，「我想讓三界記住疼。」等台詞也為劇情增添更多張力與懸念。老戲骨金士傑也受邀客串飾演「天晟皇帝」，為人妖兩族的衝突拉開序幕。

趙麗穎客串演出「碎夢仙君」。iQIYI提供

《逍遙》導演徐紀周延續其擅長的權謀敘事與人物刻畫，並將其融入奇幻世界觀之中，徐紀周透露，趙麗穎的加入源於兩人10年前拍攝《胭脂》時的約定，由於《逍遙》是他首次執導的古裝劇，趙麗穎得知後便主動相助，配合劇組延期開機，並在拍攝現場分享古裝拍攝經驗，展現十足義氣。《逍遙》正於愛奇藝國際站熱播中。



