合唱許志豪感動落淚 蔡小虎堅持原Key唱完展歌王實力

黃小虎登身穿華服登上《一級棒》。（圖／中視提供）

台語歌王蔡小虎日前再度登上中視《綜藝一級棒》，以秀場級的華麗規格震撼開唱，連續帶來兩首耳熟能詳的日語經典歌曲〈北酒場〉、〈青春時代〉。蔡小虎不僅換上特製華服，搭配專業舞群氣勢十足，更讓觀眾一秒重返昔日秀場的黃金年代；他透露，身上穿得開場秀服過去只會出現在國外演唱會，這回為《綜藝一級棒》破例，誠意十足。

這集節目多組歌手挑戰高難度金曲，沒想到評審蔡小虎卻聽得太投入，在「給讚」環節一度「已登出」，甚至笑說「要叫車準備回家」，著實難以評選：「因為四組都唱得太好了，我已經無法評分，我想先走了。」台語歌王也是極具綜藝感。

熱愛唱歌的蔡小虎，節目中與許志豪合唱〈心借過〉，情緒投入，過程一度被歌詞與旋律觸動，當場感動落淚，事後他才笑說「剛才哭過其實會影響喉嚨狀態」。即便如此，他仍堅持全程以原Key完成演唱，展現台語歌王的厚底實力。

蔡小虎也特別說明，這首歌若非原Key詮釋，歌曲的味道與情感就會跑掉，對音色與情緒拿捏絲毫不馬虎。節目最後，康康力邀蔡小虎下次再來上節目，但不忘笑著補充「記得不要漲價」，蔡小虎聽完立馬綜藝摔，笑翻全場。中視《綜藝一級棒》每週六晚間8點於中視頻道、每週日晚間8點於中天娛樂台播出。

黃小虎（右）與許志豪合唱〈心借過〉。（圖／中視提供）

