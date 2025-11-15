合夥人曬契約書「5400萬館長只出300萬」 前員工曝錄音檔「叫我去你家X嫂子你忘囉？」

館長遭前員工及合夥人直播爆料，內容令人傻眼。（本刊資料照）

網紅館長陳之漢昨（14日）遭成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉直播爆料，其中最令人傻眼的，當屬館長叫心腹小偉去睡他老婆的NTR劇情。3人深夜發不自殺聲明後，陸續在臉書丟出錄音檔，其中一段疑似是小偉質問老闆怎能叫他去睡嫂子，館長竟說「拜託那多久了！」吳明鑒則曬出健身房的合夥企業書，踢爆館長出資金額是所有人當中最少的。

根據李慶元深夜PO出的第一段錄音檔，他不滿表示「11/7我跟小偉還有你陳先生的對話，你還要狡辯什麽？正常一個人沒做過的事情，是不會像你這樣回復的。」音檔中能聽到疑似館長與小偉的對話，「我？我怎樣？」「你跟你好婆叫我做的事情你不記得了囉？」「什麼事情？」「你叫我去你家X你老婆你忘記囉？」「拜託那多久了！」「你怎麼能這樣做？我問你啦？我跟你那麼久…」

另外，公司總監吳明鑒昨晚在臉書公布當初多人合夥經營健身房的契約書，上頭有6名合夥人的親筆簽名，並能看到合夥資本總額5,400萬元裡，館長出資最少，僅有300萬元。吳明鑒慶幸當初有留下證據「幸好我大姐當初有留」，貼文也被李慶元分享轉傳「股東合約，陳先生你也有簽名喔！」

面對網友質疑為何要錄音套話館長，李慶元強調，因為館長就是出爾反爾，敢說不敢做、做了又不認，「今天要是沒有這些音檔，我們會被他害慘、啞吧吃黃連。」重申是館長先開直播來公審，他們幾個才會反擊。

