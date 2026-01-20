合夥人豪賭千萬捲款潛逃！王少偉「險遭黑道上門討債」 慘況內幕曝

記者蔡維歆／台北報導

王少偉差點被黑道討債。（圖／東森綜合台提供）

節目最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，王少偉分享曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕。王少偉透露，曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕，他回憶當時某位股東頻繁以資金周轉為由向他借錢，直到有貴人私下提醒，他才發現對方沉迷賭博，不僅一晚輸掉數百萬、三天輸掉上千萬，甚至拿公司票據抵押債務，捲款潛逃，讓身為負責人的他，嚇到天天提心吊膽，深怕黑道隨時會上門討債。

關韶文爆媽媽躲債人間蒸發。（圖／東森綜合台提供）

關韶文也淚訴母親當年因直銷遭騙負債、公司被掏空，導致債主不斷上門，母親為了躲債選擇離家離婚，從此音訊全無。父親更曾語重心長對他和弟弟說：「以後我們三個人一起生活，因為真的找不到媽媽了。」雖然期間曾收到母親寄來的明信片，卻發現內容並非事實，甚至有親戚在夜市巧遇母親，對方卻轉身逃跑。辛酸故事讓眾人直喊：「太難過了吧！」

然而故事最後竟迎來神反轉，關韶文透露，幾年後發現疑似母親的帳號加自己臉書好友，但他不敢主動聯絡，深怕母親又逃跑。沒想到愛妻心切的父親，竟默默從關韶文的臉書好友中「大海撈針」找尋老婆線索，某天竟突然問他：「為什麼你的朋友都是肌肉男？」突如其來的爆笑轉折，讓《小姐不熙娣》主持人吳姍儒（Sandy）直呼：「差點哭出來又被逗笑！」派翠克也吐槽情緒轉折太快，王少偉則笑說：「這證明他爸也是有認真找啦！」

