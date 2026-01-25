合夥人賭輸千萬狂借錢！王少偉「險遭黑道索命」 憂被討債

藝人王少偉近日在節目《小姐不熙娣》分享曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚險內幕。他表示，當時某位股東頻繁以資金周轉為由向他借錢，直到有貴人私下提醒，他才發現對方沉迷賭博，不僅1晚輸掉數百萬、3天輸掉上千萬，甚至拿公司票據抵押債務。讓身為負責人的他，嚇到天天提心吊膽，深怕黑道隨時會上門討債。

王少偉昔遭沉迷賭博的合夥人借錢，甚至拿公司票據抵押債務。（圖／東森綜合台提供）

關韶文也透露母親當年因直銷遭騙負債、公司被掏空，導致債主不斷上門，母親為了躲債選擇離家與離婚，從此音訊全無。父親更曾語重心長對他和弟弟說：「以後我們3個人一起生活，因為真的找不到媽媽了。」雖然期間曾收到母親寄來的明信片，卻發現內容並非事實，甚至有親戚在夜市巧遇母親，對方卻轉身逃跑。辛酸故事讓眾人直喊：「太難過了吧！」

廣告 廣告

關韶文透露母親曾為了躲債選擇離家。（圖／東森綜合台提供）

然而故事竟迎來反轉，關韶文透露，幾年後發現疑似母親的帳號加自己臉書好友，但他不敢主動聯絡，深怕母親又逃跑。沒想到愛妻心切的父親，竟默默從關韶文的臉書好友中「大海撈針」找尋老婆線索，某天竟突然問他：「為什麼你的朋友都是肌肉男？」突如其來的爆笑轉折，讓Sandy吳姍儒直呼：「差點哭出來又被逗笑！」派翠克也吐槽情緒轉折太快，王少偉則笑說：「這證明他爸也是有認真找啦！」

何妤玟回憶幼時家境困難，母親將她送往姨媽家寄養。（圖／東森綜合台提供）

何妤玟則罕見披露童年被寄養的傷痛往事，回憶幼時家境困難，母親為了照顧妹妹，在毫無預警下將年僅3、4歲的她，送往姨媽家寄養。

她透露，當時姨媽嫁給美國人，讓她從小被迫進入全英文環境與就讀美國學校，雖然來賓一度驚呼：「聽起來好像還不錯」，但何妤玟卻心碎表示，年幼的她根本不敢哭著找媽媽，且1年半後因姨媽離婚，她又被送回媽媽身邊，自嘲當時就像「被當成皮球般來回拋接」。這段經歷也讓她成年後長期受失眠與孤單感困擾，但如今她選擇理解母親，認為那是當時環境下能做的最好決定。

延伸閱讀

王世堅打臉卓榮泰、蕭美琴！ 「沒人會稱法國凱旋門」

賈永婕三度致謝蔣萬安 粉專曝青鳥集體崩潰奇妙反應

曝霍諾德攀101延期內幕 賈永婕謝蔣萬安、陳世凱與「神奇鳳梨」