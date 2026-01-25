合夥人賭輸千萬狂借錢！王少偉「險遭黑道索命」 憂被討債
藝人王少偉近日在節目《小姐不熙娣》分享曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚險內幕。他表示，當時某位股東頻繁以資金周轉為由向他借錢，直到有貴人私下提醒，他才發現對方沉迷賭博，不僅1晚輸掉數百萬、3天輸掉上千萬，甚至拿公司票據抵押債務。讓身為負責人的他，嚇到天天提心吊膽，深怕黑道隨時會上門討債。
關韶文也透露母親當年因直銷遭騙負債、公司被掏空，導致債主不斷上門，母親為了躲債選擇離家與離婚，從此音訊全無。父親更曾語重心長對他和弟弟說：「以後我們3個人一起生活，因為真的找不到媽媽了。」雖然期間曾收到母親寄來的明信片，卻發現內容並非事實，甚至有親戚在夜市巧遇母親，對方卻轉身逃跑。辛酸故事讓眾人直喊：「太難過了吧！」
然而故事竟迎來反轉，關韶文透露，幾年後發現疑似母親的帳號加自己臉書好友，但他不敢主動聯絡，深怕母親又逃跑。沒想到愛妻心切的父親，竟默默從關韶文的臉書好友中「大海撈針」找尋老婆線索，某天竟突然問他：「為什麼你的朋友都是肌肉男？」突如其來的爆笑轉折，讓Sandy吳姍儒直呼：「差點哭出來又被逗笑！」派翠克也吐槽情緒轉折太快，王少偉則笑說：「這證明他爸也是有認真找啦！」
何妤玟則罕見披露童年被寄養的傷痛往事，回憶幼時家境困難，母親為了照顧妹妹，在毫無預警下將年僅3、4歲的她，送往姨媽家寄養。
她透露，當時姨媽嫁給美國人，讓她從小被迫進入全英文環境與就讀美國學校，雖然來賓一度驚呼：「聽起來好像還不錯」，但何妤玟卻心碎表示，年幼的她根本不敢哭著找媽媽，且1年半後因姨媽離婚，她又被送回媽媽身邊，自嘲當時就像「被當成皮球般來回拋接」。這段經歷也讓她成年後長期受失眠與孤單感困擾，但如今她選擇理解母親，認為那是當時環境下能做的最好決定。
延伸閱讀
王世堅打臉卓榮泰、蕭美琴！ 「沒人會稱法國凱旋門」
賈永婕三度致謝蔣萬安 粉專曝青鳥集體崩潰奇妙反應
曝霍諾德攀101延期內幕 賈永婕謝蔣萬安、陳世凱與「神奇鳳梨」
其他人也在看
王偉忠爆料Lulu想生5個！納豆大談生子祕訣
陳漢典、Lulu黃路梓茵25日席開70桌舉辦盛大婚禮，看著兩人長大的王偉忠、郭子乾、邰智源等「長輩」都上台送祝福，王偉忠爆料Lulu曾跟他說「我要生5個」引來Lulu驚呼：「偉忠哥，你怎麼造謠啊？」對星座很有研究的郭子乾則透露他曾鐵口直斷說巨蟹座的陳漢典應該找個金牛座女生，「結果隔天早上他傳訊息說『我中午要宣布結婚了，對象是Lulu，你太神準了，Lulu就是金牛座！』」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
趙學煌追思會寇世勳、李天柱到場送別 楊貴媚淚憶故友臥床心聲
資深藝人趙學煌10日逝世，享壽69歲。家屬25日為他舉辦追思會，儀式結束後隨即火化，遵照其遺願樹葬。楊貴媚、寇世勳、王淑娟、翁家明、李亞明、李天柱、張永正等人都到追思會現場送別好友；崔麗心、章永華、蔣黎麗、楊峻榮、楊光友等人也送上花籃致意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「妳就是我想過一輩子的女孩」陳漢典婚禮誓言逼哭全場 深吻Lulu定終身
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典今（25）日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌宴請650位親友。兩人一出場就忍不住落淚，Lulu擁抱完爸媽後，爸媽便將她託付給陳漢典。兩人交換結婚誓言時已經哭花臉。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
典LU婚禮》吳宗憲被逼問200萬回應了！加碼爆Lulu休息室尖叫「漢典拔不出來」
《綜藝大熱門》主持拍檔陳漢典與 Lulu黃路梓茵今（25）日晚間於台北文華東方酒店盛大舉辦婚宴，身為兩人恩師的綜藝天王吳宗憲今擔任證婚人，對於外界最關注的「200萬大紅包」，他稍早現身給出答案。憲哥感性表示，自己今天其實「最沒資格工作」，因為他沒想到這對搭檔竟然能在他的眼皮底下成就這段情感。他笑說自自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典文定中式禮服藏巧思 龍鳳相映象徵圓滿
Lulu與 陳漢典於1月25日於台北文華東方舉行婚禮，文定儀式由SHIATZY CHEN 夏姿・陳 量身訂製的中式結婚禮服，作為婚禮中的驚喜亮點，也為人生重要時刻留下別具意義的紀念。▲ Lulu與 陳eNews ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu迎娶儀式靠運將爸護花 岳父「按跳表」驚呆陳漢典
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典今晚（1╱25）在文華東方舉辦婚宴，文定時的迎娶車隊不是千萬名車，而是一整排55688台灣大車隊計程車，而主禮車上的駕駛，正是Lulu擔任職業駕駛的黃路大哥，他換上筆挺西裝在女兒大喜之日親手掌舵最重要的一趟「護花任務」。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳漢典、Lulu婚宴豪砸上百萬！現場席開70桌 「16道超狂菜色」曝光
陳漢典、Lulu今晚在台北東方文華酒店舉辦世紀婚宴，現場席開70桌宴請350位賓客，估計花費上百萬元。其中菜色也曝光，包括前後共有16道菜上桌，讓大家都吃得賓主盡歡。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
許光漢被新娘當面拒絕 Lulu陪陳漢典當「唱跳歌手」秒道歉
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典今晚（1╱25）在文華東方舉辦婚宴，現場星光堪比「三金」典禮，低調入場的許光漢被新娘點名，透露他要求賓客卡上要寫「許光漢典」，還笑說自己太早出嫁，但隨後趕緊對老公說：「許光漢在我面前我也要嫁給你。」互動逗趣。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
LU典婚禮根本實況綜藝秀 二進「跳唱」進場1歌詞笑歪賓客
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）大婚，婚宴精彩宛如一場高規格「婚禮實況綜藝秀」，他們特別請緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
偽任賢齊登醫界尾牙 發送簽名照嗨翻全場
藝人九孔和亞洲天王任賢齊相識相知20多年，是演藝圈裡的一對好朋友，這幾年九孔更是靠著模仿任賢齊賺了不少錢。九孔24日晚間受邀於彰化縣員榮醫療體系尾牙宴登台，高歌任賢齊的招牌曲「心太軟」，還發送簽名照，與粉絲熱情合照，嗨翻全場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu陳漢典喜餅藏超暖意義！手寫卡片致親友：總該相信了吧
陳漢典和Lulu的世紀婚禮已經在昨（25日）圓滿落幕，許多親朋好友都陸續收到、開箱夫妻倆幸福的婚宴喜餅，背後也藏著相當溫暖的含意。對此，藝人黃豪平更曝光陳漢典、Lulu的可愛手寫小卡，與大家分享喜悅。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 3則留言
秦王駕到！林峯《尋秦記》出巡台灣 曝粉絲最愛扮刁民求他罵這句話
《尋秦記》香港票房已突破8000萬港幣（約台幣3.2億），飾演「秦王」的林峯今（25日）現身台北、台中與影迷近距離互動。久違來台的他，7場影人場次瞬間秒殺，林峯笑稱現在粉絲都很「M」，紛紛求被「秦王」喝斥，他幽默回應：「大家都想聽我說『放肆！』但我都說『拖出去斬』！」鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
王識賢爆「婚宴演出放鳥」！新人崩潰要求違約金 經紀人傻眼曝實情
據《鏡週刊》報導，該名新娘在貼文中表示，去年10月初便透過王識賢的經紀窗口，洽談今年1月中旬婚宴演出事宜，內容包含演唱4首歌曲並合影留念，整體時間約45分鐘，雙方也當場完成簽約。新人於婚宴前一週依約支付尾款，並對婚宴能有偶像到場祝福感到十分期待。新娘指出，去年1...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 發表留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
張學友324場巡演破紀錄落幕！傳「破產欠債」才狂唱？歌神正面回擊
歷時多時、橫跨全球的「張學友 60+ 巡迴演唱會」香港終點站，昨晚於紅磡體育館迎來第 20 場大圓滿收官。這場指標性的尾場不僅是巡演的第 324 場，更刷新了個人職業生涯紀錄。在安可橋段，張學友展現驚人體力連唱 12 首經典，現場氣氛沸騰。然而，面對網傳他因「欠債、破產」才被迫高頻率開唱的謠言，張學友也在慶功宴上首度正面回應，幽默笑稱自己即將「失業」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
子瑜仙氣回歸！TWICE洛杉磯連唱5天 演唱會最終場前曬「空氣劉海」新造型曝光：根本夢回出道！
LA巡演最終場倒數！子瑜限動暖心告白惹哭粉在洛杉磯站最終場前夕，子瑜特別分享了後台自拍照與ONCE分享心情。她感性寫下：「Last day in L.A tomorrow」、「We’re so full of your energy」，並細心叮嚀前來支持的粉絲要記得補充水分，準備好在明天的現場一起盡情尖叫。文字...styletc ・ 11 小時前 ・ 1則留言
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 1 週前 ・ 22則留言
霍諾德91分鐘登101曾說「不想死在好友面前」 摯友華裔奧斯卡大導金國威曝「心碎想法」坦言：掉下去也得繼續拍
2026 年 1 月 25 日，美國傳奇攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）以 91 分鐘神速徒手征服台北 101，完成人類史上最震撼的城市攀爬。然而，在這場全球直播的巔峰壯舉背後，支撐畫面的是一場關於生死、友誼與職業道德的極限拉扯。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 13則留言
古天樂沉迷Threads狂海巡！林峯爆料老闆反差萌 被問「爬101」秒認輸
港星林峯今（25）日來台為電影《尋秦記》票房告捷進行慶功宣傳，並連趕台北、台中共7場的映後謝票活動，7場門票秒殺一空。接受媒體聯訪前，美國攀岩大神 Alex Honnold 成功徒手攻頂台北 101 ，林峯一聽到這位「真人版蜘蛛人」僅花 91 分鐘就無繩索爬完 101，立刻瞪大眼睛驚呼：「太瘋狂了！我看新聞畫面都覺得腳底發麻！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
翁家明送別老戰友 懊悔沒常探望趙學煌：很遺憾
翁家明今（25日）出席老友趙學煌追思會，坦言這些年因為拍戲經常不在台灣，沒能常常去看趙學煌，「每次都是這樣，到了這個時候才想到，我怎麼沒有撥出一點時間來看看老朋友」，語氣滿是自責與不捨，「就覺得很遺憾」。翁家明透露，與趙學煌不只是多年戲友，還是中視的簽約演員，他回憶當年拍戲之餘還一起打棒球，「當時他自由時報 ・ 1 天前 ・ 3則留言