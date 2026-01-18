合夥投資為300萬鬧翻 男持斧監視器前砍友

嫌犯和被害人是認識多年的好友，因為合夥投資虛擬貨幣，有300萬的債務糾紛。（圖／東森新聞）





北市大安區，忠孝新生捷運站附近，昨天（17日）晚間，發生街頭砍人案件，嫌犯和被害人是認識多年的好友，因為合夥投資虛擬貨幣，有300萬的債務糾紛，雙方相約談判，嫌犯卻拿出預藏的斧頭，把朋友的手腳砍傷，被警方逮捕時，還大喊「我累了」，警方調查，目前還有一名共犯在逃，追緝當中。

穿著白衣的被害男子，匆匆忙忙跑過馬路，一個踉蹌，直接跌倒在人行道，他氣喘吁吁，掙扎著要爬起來逃命，因為後面，有人拿著斧頭在追他，但還是來不及，下一秒，對方已經追上來，把他抓住，並且持斧頭，瘋狂攻擊。

廣告 廣告

附近店家：「就是兩個人然後追過去這樣子，對然後後來，就來了很多警察，就感覺就是…真的滿像在逃命的。」

被害人已經奄奄一息，嫌犯還不肯放棄，直到一旁目擊民眾，上前關心，他才趕緊逃逸，但沒跑多久，就在附近，被獲報到場的員警，攔了下來。

員警vs.持斧頭追砍朋友嫌犯：「來你手先借我，（我累了我累了），你累了。」

員警現場將他逮捕，並將被害男子送醫，案發在17號晚上9點多，北市大安區濟南路上，忠孝新生捷運站附近的巷弄，街頭行凶砍人，雙方之間，到底有什麼深仇大恨。

雙方原本是相約在巷弄裡頭來談判，但是談判破局，嫌犯拿出斧頭就要砍，雙方一路追逐，直到被害人倒下，他身上有多處刀傷之外，甚至事隔一天眼鏡還遺留在現場。

30歲盧姓嫌犯自稱，和林姓男子認識5年，合夥投資虛擬貨幣，期間有虧損，認為被對方積欠300萬元，想找對方談，但對方不是不面對，就是敷衍，直到談判當天，他拿出預藏的斧頭，把朋友手腳都砍傷。

警方：「投資損失多少錢嘛？你要這樣砍人。」

嫌犯落網，供稱這斧頭是防身用，當街討債手段凶殘，被依殺人未遂送辦，全案目前還有一名共犯在逃，警方追緝當中。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

300萬虛幣投資糾紛！男斧頭追砍友 遭逮喊「累」

北市大安區驚傳斧頭砍人！疑喬債談判破裂 1落網1在逃

好友因借錢反目 1男持53公分長刀砍傷朋友

