合宜住宅政策：讓「居者有其屋」不再是口號



在2018年，桃園機捷A7站合宜住宅陸續以每坪約15萬元的價格交屋，當時許多人質疑這個政策能否真正幫助民眾。如今，隨著周邊房價飆漲，這些住戶已經度過房貸與房租的黃金交叉期——買房的月付金低於租金支出，真正實現了「買得起、住得起」的目標。這個案例告訴我們：合宜住宅政策是有效的。

合宜住宅為何被停止？

2009年由時任行政院長吳敦義推動的合宜住宅政策，原本是政府透過提供土地、限定售價與申購資格，協助中低收入家庭購屋的創新方案。A7站四個建案——遠雄文青、皇翔歡喜城、名軒快樂家及麗寶快樂家，總計4千多戶，確實幫助了數千個家庭安居。

然而，2014年因部分建案爆發弊案，政府倉促宣布停建合宜住宅，全面轉向社會住宅與租金補貼。這個決定是否過於草率？我們是否因噎廢食，放棄了一個真正能幫助民眾「擁有」住宅的機會？

社會住宅無法取代合宜住宅

社會住宅與租金補貼固然重要，但它們主要解決「租」的問題，無法滿足國人「擁屋」的需求。更關鍵的是，社會住宅興建緩慢、數量有限，遠遠無法應對龐大的住房需求。

反觀合宜住宅，它結合了政府的土地資源與民間的開發效率，能快速大量供應可負擔的住宅。政府透過掌握土地、限定售價、控管申購資格或市場通路，實質擁有「定義房價的能力」，這正是穩定房市最有力的工具。

以新思維重啟合宜住宅

面對持續高漲的房價，我們建議政府重新檢視合宜住宅政策，並以更完善的機制重新推動。首先必須記取過去的教訓，建立透明的興建與銷售監管制度，從土地標售、建商遴選、工程品質到銷售過程，都應該有完整的稽核機制，避免弊端重演。在推動規模上，政府應該更有系統地在捷運站周邊、重劃區等擁有區段徵收配餘地的地點，大規模規劃合宜住宅，而非零星試點。

同時，政策也需要更細緻的設計。不同區域的房價水準差異甚大，政府應該依據各地的區域特性設定合理售價，確保真正幫助到需要的家庭，而非一刀切的價格管制。更重要的是，必須建立嚴格的資格審查機制，防止投機客藉由人頭戶或虛偽資料取得購買資格，讓珍貴的公共資源真正分配給首購族或確實有住房需求的家庭。

最終，我們不應該把合宜住宅視為唯一解方。合宜住宅、社會住宅、租金補貼應該三管齊下，構成完整的住宅政策體系：合宜住宅協助中產家庭購屋，社會住宅照顧租屋族群，租金補貼提供即時性的協助。唯有多元並進，才能真正滿足不同收入層級、不同人生階段民眾的住房需求，讓居住正義不再是空談。

讓下一代也有成家的機會

A7站合宜住宅的住戶，如今看著周邊房價飆漲，房租也隨之上漲，房貸是定額的儲蓄，房租是按月的消費支出，如今房租高於房貸，慶幸當年做出了正確的選擇。這不是運氣，而是政府有決心介入市場、照顧人民的結果。

當前年輕世代面對動輒千萬的房價，「居者有其屋」已成為遙不可及的夢想。如果政府繼續袖手旁觀，只會讓貧富差距擴大、社會不滿升高。

重啟合宜住宅政策，不是回到過去，而是記取教訓、向前邁進。讓政府的土地資源真正為人民服務，讓更多家庭能夠安居樂業，這不僅是政策問題，更是世代正義的問題。

從A7站的成功經驗看見住宅政策的希望，我們期待政府拿出魄力，讓「居者有其屋」不再只是口號，而是每個努力工作的人都能實現的夢想。