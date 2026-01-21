合宜住宅政策：讓「居者有其屋」不再是口號

合宜住宅政策不應只是單純的住宅供給，更應與人口政策相互結合。（資料照片／蕭芃凱攝）



我有一位朋友住在桃園機捷A7站的合宜住宅。2018年交屋時，每坪約15萬元的價格讓許多人質疑這個政策能否真正幫助民眾。但從朋友口中得知，如今隨著周邊房價飆漲，這些住戶已經度過房貸與房租的黃金交叉期——房貸月付金低於租金月支出，真正實現了「買得起、住得起」的目標。朋友慶幸當年的選擇，而這個真實案例也告訴我們：興建合宜住宅是有效的政策。



合宜住宅為何被停止？





2009年由時任行政院長吳敦義推動的合宜住宅政策，原本是政府透過提供土地、限定售價與申購資格，協助中低收入家庭購屋的創新方案。A7站四個建案包括「遠雄文青」、「皇翔歡喜城」、「名軒快樂家」及「麗寶快樂家」，總計4千多戶，確實幫助了數千個家庭取得自用住宅。



廣告 廣告





然而，2014年因其中部分建案爆發弊案，政府倉促宣布未來不再興建新的合宜住宅，此後，住宅政策全面轉向社會住宅與租金補貼。這個決定是否過於草率？我們是否因噎廢食，放棄了一個能幫助民眾「擁有」住宅的良善政策？





社會住宅無法取代合宜住宅





社會住宅與租金補貼固然重要，但它們主要解決「租屋」的問題，無法滿足國人「擁屋」的需求。購屋與租屋是兩個平行的市場，各有不同的需求族群。更關鍵的是，社會住宅興建緩慢、數量有限，遠遠無法應對龐大的租屋市場需求。







反觀合宜住宅，可以由政府直接興建，也可以結合政府的土地資源與民間的開發效率，快速大量供應可負擔的住宅。政府透過掌握土地、限定售價、控管申購資格與市場通路，實質擁有「定義房價的能力」，這正是穩定房市最有力的工具。





打破房價上漲的惡性循環





當前的房市困境更凸顯合宜住宅的必要性。每當房價上漲，漲價利益全數歸於房東，而房價帶動房租上漲，租屋族便成為最大的受害者。這種「漲價歸房東、負擔由房客承受」的惡性循環，讓無殼蝸牛永遠追不上房價的腳步。







我那位住在A7站的朋友，看著周邊房價飆漲、房租水漲船高，總是感嘆自己做對了選擇——固定的房貸不僅是穩定的資產累積，更能夠「以房養老」，而不斷上漲的房租則是永無止境的消費支出。這不是運氣，而是政府有決心介入市場、照顧人民的結果。





住宅政策與人口政策的結合





更嚴峻的是，房價飆漲不僅是居住問題，更已成為國安危機。當年輕人面對動輒千萬的房價而無力負擔，台灣的生育率已降至0.8，遠低於維持人口平衡所需的2.1，成為全球生育率最低的國家之一。高房價讓年輕人不敢結婚、不敢生育，形成「買不起房、養不起孩子」的絕望循環。







合宜住宅政策不應只是單純的住宅供給，更應與人口政策相互結合。成家立業且育有子女的年輕家庭應享有優先承購合宜住宅的權利，並依據子女數給予不同程度的價格優惠或貸款補助。這不僅能幫助年輕家庭安居，更能釋放明確的政策訊號：政府願意實質支持願意生育的家庭，讓養育下一代不再是沉重的經濟負擔。







住宅安定是家庭穩定的基礎，家庭穩定才能孕育新生命。當政府透過合宜住宅政策降低年輕家庭的居住成本，就是為提升生育率創造最實際的條件。這樣的政策設計讓住宅政策與人口政策形成正向循環，一舉解決兩大國家難題。

社會住宅與租金補貼固然重要，但它們主要解決「租屋」的問題，無法滿足國人「擁屋」的需求。

以新思維重啟合宜住宅





面對持續高漲的房價，政府應重新檢視合宜住宅政策，有系統地在捷運站周邊或新開發社區，大規模規劃及興建合宜住宅，而非零星試點。這些區位往往具備完善的交通條件與發展潛力，正是年輕家庭成家立業的理想地點。透過大量供給，才能真正發揮穩定房價、滿足民眾需求的效果。







在推動過程中，政府必須記取過去的教訓，建立透明的興建與銷售監管制度。從土地標售、建商遴選、工程品質到銷售過程，都應該有完整的稽核機制，避免弊端重演。同時，政策也需要更細緻的設計。不同區域的房價水準差異甚大，政府應該依據各地的區域特性設定合理售價，確保真正幫助到需要的家庭，而非採取一刀切的價格管制。







更重要的是，必須建立嚴格的資格審查機制，防止投機客藉由人頭戶或虛偽資料取得購買資格，讓公共資源真正分配給首購族、育有子女的家庭，或確實有住房需求的民眾。







值得提醒的是，我們不應該把合宜住宅視為唯一解方。合宜住宅、社會住宅、租金補貼應該三管齊下，構成完整的住宅政策體系：合宜住宅協助中產家庭與育兒家庭購屋，社會住宅照顧租屋族群，租金補貼提供即時性的協助。唯有多元並進，才能真正滿足不同收入層級、不同人生階段民眾的住房需求，讓居住正義不再是空談。





讓下一代也有成家的機會





當前都會區的房價，不但年輕人負擔不起，對有穩定工作的中產階級也都是沉重的負擔。如果政府繼續袖手旁觀，只會讓貧富差距擴大、社會不滿升高、生育率持續探底。租屋族在房價上漲的循環中持續承受壓力，卻無法分享任何資產增值的果實，這樣的結構性不正義必須被打破。







重啟合宜住宅政策，不是回到過去，而是記取教訓、向前邁進。讓政府的土地資源真正為人民服務，由政府政策增加供給、定義房價，讓更多家庭能夠安居樂業、安心生育，這不僅是政策問題，更是世代正義與國家永續發展的問題。





結語





從A7站的成功經驗，我們看見住宅政策的希望。像我那位朋友一樣，更多年輕家庭值得擁有安穩的居所。我們期待政府拿出魄力，在全台各地的捷運站周邊與新開發社區大規模興建合宜住宅，讓「居者有其屋」不再只是口號，而是每個努力工作、願意為國家孕育下一代的年輕家庭都能實現的夢想。





※作者為國立陽明交通大學退休教授。





