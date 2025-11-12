合庫人壽力挺家庭照顧！每張保單捐300元 累計已捐3300萬

合庫人壽長期投入公益，支持家庭照顧者已邁入第13年，今年再度展現企業社會責任，以每張保單捐款300元支持各項家庭照顧服務，截至今年第四季，累計捐款3300萬元。

合庫人壽指出，成立第3年即達到損益兩平，並開始每年捐款支持家庭照顧者。多年來始終保持穩健的財務體質，今年上半年度資本適足率更超過1400%，淨值比為21.17%，且已連續10年穩定發放現金股利。

金管會10月中旬公告ICS過渡性調適措施，對於合庫人壽來說，沒有申請需要，因為清償能力與資本水準均遠高於標準。

在公益面向上，合庫人壽與家庭照顧者關懷總會合作成立「喘息學院」、「照顧咖啡館」、「照顧電視台」等計畫並積極配合政府長照2.0政策，推出「安心守護計畫」，協助有長照需求的保戶及其三等親。

當保戶或家人面臨失智或其他需要長期照顧的情況時，「安心守護計畫」能提供多元協助，包括心理建設、資源盤點、居家照顧服務等，協助家庭解決長照過程中的各種疑難雜症，減輕照顧者的壓力，讓保戶在面對高齡社會挑戰時更有依靠。

展望未來，合庫人壽指出，將持續深化與家庭照顧者總會的合作，攜手守護台灣邁向高齡社會的每一個家庭，因為保險不僅是財務保障，更是社會支持的重要力量。

