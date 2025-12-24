合庫人壽海外旅遊雙保障活動 提供全方位守護還可抽好禮

圖▲合庫人壽海外旅遊雙保障活動提供全方位守護還可抽好禮。

【記者張嘉誠／綜合報導】

年底至春節是國人喜歡出國旅遊犒賞自己或家人的熱門時段，除了開心出遊，旅遊保障更不可少。合庫人壽推出「海外旅遊雙保障」活動，提供全方位守護！只要使用合庫人壽線上投保，不論新註冊或既有會員登入，即送AIRSIM無國界上網卡百元優惠或eSIM儲值額新臺幣(下同)100元，旅平險加無國界上網卡雙雙搞定！投保成功還可參加抽獎，有機會獲得價值2,000元的東南旅行社旅遊券，加碼再抽冬季限定好禮萬元溫泉住宿！活動網址：https://lihi.cc/vtXfY

合庫人壽總經理藍年紳提醒國人，開心規劃出遊並且以信用卡購買機票時，必須注意信用卡公司提供的旅行平安險及旅遊不便險，該險種是否包含旅遊期間的意外身故與意外傷害醫療，以及海外突發疾病醫療等保障。尤其要根據旅遊目的地的醫療費用等級選擇適當的保額，特別是醫療費用昂貴的國家，「實支實付」型的意外傷害醫療以及海外突發疾病醫療等保障就相當重要。合庫人壽意外傷害醫療費用與海外突發疾病醫療費用保額最高可達110萬元，若前往特定旅遊地區，保額則自動提高，最高可達300%，意外傷害身故保障最高1,100萬元。藍年紳強調，如果想要從事高風險活動如冬季熱門的滑雪、溜冰等運動，務必確認保單的除外責任條款是否有包含這些活動，如果是除外項目，最好考慮搭配購買針對這些風險的其他險種。

除了旅途需要好好規劃，旅途的意外風險同樣也需要事先規劃並獲得保障，尤其國人熱愛的旅遊勝地日本，近來傳出多起「熊害」事件，更需要把保障保好保滿。透過網路投保不但手續簡便且快速即時，可以自行依照旅遊地區、天數及需要的保險金額進行投保，最晚出發前1小時內成功完成投保，保單立即生效。如果想要延長行程，只需上網變更保險資料，不受時間、地點限制，隨時隨地提供保障，讓出遊更加安心。