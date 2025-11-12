合庫人壽穩健經營 持續捐助3,300萬元支持家庭照顧者
【記者張嘉誠／綜合報導】
合庫人壽長期投入公益，支持家庭照顧者已邁入第13年。今年再度展現企業社會責任，以每張房貸壽險保單捐款300元支持各項家庭照顧服務，截至今年第四季，累計捐款金額已達3,300萬元，持續為台灣社會注入溫暖與力量。
合庫人壽指出，公司在成立第三年即達到損益兩平，並開始每年捐款支持家庭照顧者。多年來始終保持穩健的財務體質，於今年上半年度資本適足率更超過1400% ，淨值比為21.17%且已連續10年穩定發放現金股利，展現財務穩健與長期經營的承諾。雖然金管會已於10月中旬公告ICS過渡性調適措施，但合庫人壽的清償能力與資本水準均遠高於標準，在財務穩健經營的成果下不需要且沒有申請過渡性措施。
在公益面向上，合庫人壽與家庭照顧者關懷總會合作成立「喘息學院」、「照顧咖啡館」、「照顧電視台」等計畫並積極配合政府長照2.0政策，推出「安心守護計畫」，協助有長照需求的保戶及其三等親。 當保戶或家人面臨失智或其他需要長期照顧的情況時，「安心守護計畫」能提供多元協助，包括心理建設、資源盤點、居家照顧服務等，協助家庭解決長照過程中的各種疑難雜症，減輕照顧者的壓力，讓保戶在面對高齡社會挑戰時更有依靠。
事實上，合庫人壽已連續15年獲得金管會肯定為績優保險公司。憑藉健全的財務結構與完整的商品線，合庫人壽不僅提供保戶多元保障，更成為國人信賴的長期夥伴。展望未來，合庫人壽將持續深化與家庭照顧者總會的合作，攜手守護台灣邁向高齡社會的每一個家庭。 公司強調，保險不僅是財務保障，更是社會支持的重要力量。 透過持續投入公益與創新服務，合庫人壽希望能在高齡化浪潮中，陪伴保戶與家庭安心前行，打造更具韌性的社會安全網。
