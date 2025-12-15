合庫人壽《一五一十好好說・一拍即合爽爽過》校園巡講 學生熱烈響應 校長肯定：「為學生點亮人生下一步」

圖▲合庫人壽投資部主管唐宜立精彩分享，台下學生座無虛席。

【記者張嘉誠／綜合報導】

合庫人壽為協助青少年學子建立風險管理觀念，並及早思考未來人生方向，舉辦《一五一十好好說・一拍即合爽爽過》合庫人壽校園巡講活動，分別來到新北市清水高中、台中市明德高中與新竹市曙光女中等三校，累計近 2,700 名學生參與。巡講結合問卷調查、現場互動、主題對談與學生分享，以「追夢派、安穩派、守護派」三大陣營為核心，引導學生從「未來願景、風險意識、重大決策」等角度探索人生路徑，反應熱烈，獲得學生與校方一致好評。

圖▲合庫人壽業務部主管陳慧娟分享自身經驗，獲師生一致好評。

巡講活動主講人合庫人壽投資部主管唐宜立以「做好風險管理，人生就能安穩爽爽過」的角度切入，從金融市場的風險概念談到人生選擇，提醒學生「真正能走得遠的人，是懂得風險控制的人」；合庫人壽業務部主管陳慧娟則以「勇敢追夢，只要做好風險管理」為題，分享自身經驗，鼓勵學生「夢想不是一句話，而是一份計畫，越早了解風險，你的夢想就能走得越遠」；合庫人壽風險管理部主管施雯怡分享「要成為守護幸福的那道光，風險管理必不可少」的觀念，溫柔而堅定的肯定學生「想守護家人，先讓自己有能力面對風險，風險管理不是冷冰冰的規劃，而是一種愛的方式。」知名主持人蔡尚樺也在講座中以「人生的15年」為核心，和學生討論追夢的勇氣與安穩的必要，以及守護家人的力量。蔡尚樺提醒學生：「人生不是得到就是學到，要勇於去嘗試每一個可能。」

圖▲合庫人壽風險管理部主管施雯怡與知名主持人蔡尚樺的對談，帶領學生思考風險管理的重要性。

校內老師表示，這是一堂讓學生真正「聽得懂、用得上」的風險教育，合庫人壽以生活故事加上自身經驗，帶領學生認識風險管理，同時願意開始思考未來，「這不是單向講授，而是把學生拉進來討論的人生課。」

合庫人壽表示，辦理校園巡講的初衷，係希望成為最懂家庭、最貼近人生的保險夥伴。尤其在快速變動的時代裡，風險與機會並存，越早具備面對未來的能力，越能掌握人生的主導權。多年來合庫人壽除了舉辦「伴伴包」設計比賽，近年來更舉辦「合庫人壽 合庫年獸」文創設計獎，持續以設計、文創等不同面向深耕校園，期望在校園播下「風險意識」的種子，讓莘莘學子們未來的人生走的更穩、更遠。