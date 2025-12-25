合庫人壽、兆豐銀聯手首賣「真美豐華」美元利變壽險 提供特定傷病保險金

台灣邁入超高齡社會，失智症已成為全民健康與社會照護的重要課題，且隨著人口老化，未來相關人數將持續攀升。面對潛在風險，合庫人壽推出「真美豐華美元利率變動型終身壽險」， 總經理藍年紳表示，這次新推出的美元利變壽險除具備壽險保障、穩健增值，更提供「特定傷病保險金」，包含嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症、嚴重頭部創傷及深度昏迷等保障機制，提供民眾更全面的健康與財務防護。

「真美豐華美元利率變動型終身壽險」提供6、7、10年三種繳費年期讓客戶能靈活選擇，並且為擴大台灣民眾的保障範圍，降低投保金額門檻，最低投保金額僅2500美元，而且只要保費達5000美元就可享有高保費折扣，滿足預算有限的保戶需求。

廣告 廣告

同時「真美豐華美元利率變動型終身壽險」也呼應高齡化社會需求，最高投保年齡可達75歲。

若客戶不幸發生意外，「真美豐華美元利率變動型終身壽險」還提供保險金分期給付功能，讓愛心能夠安心延續。

值得一提的是，配合政府長照2.0政策，合庫人壽提供「安心守護計畫」，協助有長照需求的保戶，當保戶或其三等親內有失智或其他需要長期照顧的狀況，「安心守護計畫」就可提供相關協助，包括提供心理建設、資源盤點、居家照顧服務，解決各種長照的疑難雜症。

合庫人壽強調，將與台灣失智症協會合作，提升大眾對失智症的認識與關注。此舉不僅體現企業社會責任，也回應台灣逐漸被高齡與失智海嘯淹沒的現實挑戰。

更多品觀點報導

80歲也能保！元傳鑫美元利變型終身壽險 元壽舉例試算秒懂

面對百歲人生！南山人壽推美元利變保單「滿福保」 保障最長可至110歲

