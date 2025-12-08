合庫人壽、兆豐銀行聯手為客戶打造豐華人生 獨家首賣「真美豐華」美元利變壽險

圖▲合庫人壽、兆豐銀行聯手為客戶打造豐華人生。（圖／業者提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

台灣正快速邁入超高齡社會，失智症已成為全民健康與社會照護的重要課題，且隨著人口老化，未來相關人數將持續攀升。面對潛在風險，合庫人壽推出「真美豐華美元利率變動型終身壽險」，為預備退休的客戶打造樂齡人生、守護智能的豐華基礎，更為高齡化與認知功能衰退挑戰的迫切需求提供支持，民眾可於兆豐銀行各分行洽詢，提早為個人未來可能遇到的健康風險做好準備。

根據衛生福利部調查，台灣65歲以上長者失智症盛行率達 7.99%，推估至民國120年失智人口將突破 47萬人，民國130年更可能接近 68萬人。合庫人壽總經理藍年紳表示，這次新推出的美元利變壽險，除具備壽險保障、穩健增值，更提供「特定傷病保險金」，包含嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症、嚴重頭部創傷及深度昏迷等保障機制，提供民眾更全面的健康與財務防護。此外，「真美豐華美元利率變動型終身壽險」提供6、7、10年三種繳費年期讓客戶能靈活選擇，並且為了擴大台灣民眾的保障範圍，降低投保金額門檻，最低投保金額僅2,500美元，而且只要保費達5,000美元就可享有高保費折扣，滿足預算有限的保戶需求。同時「真美豐華美元利率變動型終身壽險」也呼應高齡化社會需求，最高投保年齡可達75歲。若客戶不幸發生意外，「真美豐華美元利率變動型終身壽險」還提供保險金分期給付功能，讓愛心能夠安心延續。

在公益面向上，配合政府長照2.0政策，合庫人壽提供「安心守護計畫」，協助有長照需求的保戶，當保戶或其三等親內有失智或其他需要長期照顧的狀況，「安心守護計畫」就可提供相關協助，包括提供心理建設、資源盤點、居家照顧服務，解決各種長照的疑難雜症。未來合庫人壽也將與台灣失智症協會合作，提升大眾對失智症的認識與關注。此舉不僅體現企業社會責任，也回應台灣逐漸被高齡與失智海嘯淹沒的現實挑戰。

合庫人壽連續15年獲得金管會肯定為提高國人保障之績優保險公司，資本適足率超過500%，連續10年發放現金股利，憑藉健全財務體質與完整商品線，成為保戶信賴的夥伴。

註：

「安心守護計畫」並非保險契約權利義務之一部分，合作金庫人壽保有隨時修改或終止之權利，不另行通知。

消費者投保前應審慎瞭解保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險，相關內容均詳列於保單條款及相關銷售文件，如有疑義請洽詢銷售人員以詳細說明，或詳合作金庫人壽官網: https://my.tcb-life.com.tw/。