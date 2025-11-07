合庫啟動2026年徵才 釋出180個名額、年終上看7個月
〔記者陳梅英／台北報導〕看好年底轉職潮，合庫銀行啟動2026年首波新進人員招募計畫，此次釋出180個名額、涵蓋18個類組。合庫新進員工起薪在近5年已3度調升，2024年度年終獎金(含員工酬勞)更高達7個月，有志進入金融業的民眾可以把握機會。
報名自2025年11月7日至21日止，筆試將於12月6日舉行，口試訂於2026年1月11日，於1月19日公布錄取名單。
合庫此次徵才內容多元，除延續往年招募專業類職缺如徵授信、外匯、理財／助理理財、法務、信用卡授權及建築工程人員外，因應數位轉型需求，今年也持續招募金融科技發展項目研發人員以及資訊/資安人員，以強化數位服務品質。
同時此次也招募一般金融人員82名，分發地區涵蓋全台。一般金融人員及部分資訊類組人員不限工作經驗，錄取人員將於2026年2月起陸續進用。
合庫近年積極推動世代接棒，在新進員工起薪方面，近5年已3度調薪，2025年加計晉級調薪後，整體加薪調幅約5.5%至5.7%。
在新進人員在升遷方面，合庫亦實施加速升遷條款，表現優異者最快一年即可晉升；期望透過薪酬及升遷制度的升級，讓年輕人更快達成職涯目標。
在員工福利上，合庫提供全方面的照護，如生育與結婚補助、員工持股信託及健康檢查補助等措施，讓員工兼顧工作與家庭。此外，年終獎金也相當優渥，2024年度的年終獎金(含員工酬勞)平均近7個月，與員工共享穩健經營之成果。
在國際布局方面，合庫的腳步持續加快，除原有的歐洲、美洲、亞洲及澳洲等26處據點外，東京分行已於今年10月開幕，正式立足日本市場，新加坡分行也正加緊籌備中。也因此合庫在人員外派方面，也訂有「海外儲備人員甄選制度」，鼓勵年輕同仁主動爭取機會，打造多元職場路徑。
報名自2025年11月7日起開放，有興趣報名的求職者可至台灣金融研訓院、合庫銀行網站或加入合庫銀行LINE官方帳號，獲取詳盡的報名及甄試相關資訊。
