合庫新制上路！「2情況」恐銷帳戶 提款轉帳也有影響

合庫銀行公告自2月2日起，全面收緊數位帳戶管理規範。（圖／翻攝自Google maps）





配合政府打詐政策，合庫銀行公告自2月2日起，全面收緊數位帳戶管理規範，其中餘額低於1000元的警示帳戶，將執行強制銷戶並限制轉帳功能。

合庫銀行新制一次看

合庫銀行指出，未來申請人必須使用中華民國境內IP位址始得辦理線上開戶，並嚴格限制受監護宣告、具警示紀錄或曾因洗錢防制受裁處告誡者之申請資格，此外，數位帳戶將嚴禁作為政治獻金、勞退、年金或老農津貼等特定專戶用途，若用戶有相關需求，必須親自臨櫃辦理一般帳戶，此舉象徵金融業對數位通路的身分審核與用途控管力度大幅提升。

合庫銀行提醒，用戶須同意銀行在防詐與洗錢防制目的下，得蒐集並利用身分資訊、帳戶狀態及轉帳往來次數等個人資料，並透過財金公司通報相關金融機構及司法機關，若銀行認定帳戶有疑似不法或不當使用之情事，得視情節輕重逕自暫停各項電子化轉帳服務，甚至終止業務關係。

針對長期無交易或異常帳戶，銀行將執行強制清理措施，若申請開戶目的為領取薪資，卻逾一個月未見撥薪紀錄，或帳戶長時間無交易往來，銀行為保障帳戶安全，有權直接終止約定並結清銷戶，針對已被列為警示帳戶且存款餘額低於新臺幣1000元者，銀行亦得逕行終止約定並辦理銷戶，餘額則轉入其他應付款，待用戶申請時依法處理。

此外，新規也強化了對盜用風險的通報義務，申請人如發現帳戶遭冒用，應立即通知銀行配合防範，針對衍生管制帳戶，則將全面暫停提款卡及各類網路轉帳功能，匯入款項將直接退回匯款行。

合庫銀行表示，透過提高開戶門檻與異常帳戶清理機制，能有效降低數位帳戶淪為詐騙工具的風險，提醒用戶務必留意帳戶活動狀態，避免因長期未使用或薪轉異常導致帳戶遭結清，以確保自身金融權益。

