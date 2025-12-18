合庫行員單人收款遭竊387.5萬 金管會重罰600萬

台北市 / 綜合報導

日前一名合作金庫台大分行的行員，到台大醫院收款，卻把裝了387.5萬現金的袋子放在門口地上，然後進醫院繼續收款，袋子被人偷走。針對行員的疏失，金管會宣布，裁罰合庫6百萬元。感謝您的收看，我是莊惠琪，給您深入的政治經濟報導，請鎖定週一至週五晚間十點，52政經點。

偷走合庫現金的黑衣男子，全身包緊緊，腳步急促，冒著大雨走到公車站等車，他手上拿著黃色雨衣，卻沒穿上，原來雨衣裡包著的，就是由旅行袋裝著的合庫收款387.5萬現金。

案發在今年5月，一名合庫台大分行殷姓行員，來到台大醫院美食街收款，他收完款後，竟然把錢袋放在這張椅子上，進到醫院商場辦公室繼續收款，結果幾分鐘後，錢袋就被黑衣男子拿走，而男子得手後，先搭公車抵達南昌公園，然後換搭計程車，只告訴司機在市區晃晃，之後又換搭兩三次計程車，最後穿越花博逃離。

就在警方持續追查黑衣男子時，金管會發現，合庫這名殷姓行員，自111年7月1日至114年5月29日執行外出收款，都沒依規定由2名以上行員共同執行，而且沒使用可上鎖的手提箱裝置現金，導致運送的現金387.5萬元遭竊，金管會認為，合庫違反銀行法、控管機制未臻完善，對合庫裁罰600萬元。

對此，合庫提出三點聲明，損失金額當下，就向警方報案並完成筆錄，這個案件對合庫營運和財務沒有重大影響，他們會深切檢討並落實內部控制，杜絶情事再度發生。

