合庫行員收款387.5萬隨便放 離譜被竊挨罰600萬元

合作金庫商業銀行爆出離譜竊案，合庫台大分行行員今年5月底外出收款時，將收受387.5萬元的現金袋，隨意放在辦公室門口椅子上，導致歹徒竊取，合庫發現後3小時才通報警方，並通報金管會重大疏失，金管會認為，合庫在行員外收付款機制和差勤控管存在嚴重漏洞，因此今（18）日重罰600萬元。

金管會指出，這是近年來，銀行首度發生離譜案例，合庫台大分行行員認為，台大醫院院區內都是行區範圍，從2022年開始，就僅由1名行員收受款項，並未依規由2名以上行員同行，同時還未使用可上鎖的手提箱裝現金，今年5月29日才發生這樁竊案。

未落實內控 金管會開罰

金管會認為，合庫對行員行外收付款項機制及行員差勤控管查核機制，未完善建立及未確實執行內控，違反《銀行法》第45條之1第1項，以及《金控內控內稽辦法》第3條第1項、第8條第1項及第3項規定，因此開罰600萬元。

金管會指出，合庫位完善建立制度，銀行人事差勤系統竟無法針對「單人外出」進行勾稽或事後查核，導致行員多次違規卻無人知曉，內部稽核僅書面審核備查簿與外收清單，就能讓犯錯行員以事後補齊簽核掩飾缺失，內控淪為紙上談兵，因此要求合庫清查並陳報董事會，提改善計畫落實執行，並列為追蹤及納入內部查核重點。

媒體追問金管會該名行員是否有和詐騙集團勾結？金管會官員表示，因為該案已由檢調調查，無法對外說明。究竟合庫是否拖延報警時間？金管會指出，這並非金管會裁罰範圍，金管會主要是因為合庫內控問題才開罰。