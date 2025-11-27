合庫金估明年房貸成長率低於5% 整體房市量縮價緩跌

（中央社記者呂晏慈台北27日電）合庫金今天表示，預估明年合庫銀房貸餘額成長率將低於5%，整體不動產市場偏向「量縮價緩跌」。對於股利政策審慎樂觀，若獲利表現持續成長，發放率可望優於過往。

合庫金今天舉行第3季法說會，合庫銀主管提到，目前銀行法第72之2條規範的放款水位約28.5%，為公股行庫之最，而自9月新青安貸款排除限制後，9月承作金額約新台幣90億元，目前約100億元，成長約10億元左右。

合庫銀主管表示，截至第3季底，房貸餘額較去年底成長8%，預估明年成長率落在5%以下；土建融放款餘額新台幣1615億元，較去年底成長率為0.69%，未來將以優良建商、利率條件良好的都更違老案為主要承作目標，預期明年土建融成長將持平，而房市將偏向「量縮價緩跌」趨勢。

至於股利政策，合庫金近3年皆發放現金及股票股利合計1元，現金股利均逾0.5元。合庫金總經理蘇佐政說，對股利政策審慎樂觀，在獲利表現成長同時，股利發放率將維持甚至優於過往，以現金股利為主，股票股利為輔，同時保持適當盈餘作為資本累積及強化財務結構的基礎。

明年經濟成長預測方面，合庫金首席經濟學家徐千婷表示，預期明年全球經濟呈現中度成長格局，但不確定性仍高；目前全球經濟成長仍低於新冠疫情前10年的平均水準，代表近年經濟仍處在「低空飛行」狀態。

徐千婷說明，明年經濟成長正向動能來自人工智慧（AI）帶動的投資循環、新興市場內需復甦、歐洲先進國家財政支出增加等，此外，預期美國聯準會（Fed）明年將持續降息，今年通過的「大而美法案」（One Big, Beautiful Bill Act）效益亦將逐步發酵。

徐千婷提醒，明年抑制經濟成長的力量不小，必須關注關稅及貿易的不確定性，如今年4月至今提前出貨潮致出口大幅成長，持續墊高基期，此外，美國最高法院對於能否援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）來加徵對等關稅仍無定案、「232條款」國安調查最終會如何課稅，都可能造成負面衝擊。

回到台灣，徐千婷認為，因為今年基期高，預測明年經濟成長率落在2.5%到3%之間。其中，AI將持續帶動電子及資通訊產品出口表現，而半導體先進製程、封測廠商持續增加資本支出，加上國際大廠來台設置研發中心，民間投資動能估不會太弱。民間消費方面，倘若股市表現好、就業市場穩定將有助益，但關稅稅率提高可能造成傳產失業、無薪假情形加劇。

徐千婷提到，台股過去25年股價淨值比約0.99至3.15倍，以10月27日台股大盤指數2萬7993點來看，股價淨值比約3.17倍，已超過2000年高點，不過隨著對等關稅影響底定，近期國際股市多頭氣勢強，預估台股明年指數介於1萬7300點至2萬9200點的區間。

她提醒，隨著AI相關應用持續擴大，明年將是AI類股的「篩選年」，須特別留意估值偏高、無法創造真正現金流的公司，但因AI需求仍存在，不至於造成「AI泡沫化」。

媒體關注市場傳出第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信可望「四合一」整併，合庫金說明，至今沒有發布任何併購資訊，未來投信營運重點仍將聚焦提升競爭力及市占率，專注提供客戶優質產品與服務。

安泰銀今天也舉行第3季線上法人說明會，公布前3季稅後淨利11.45億元、年增3.2%，獲利成長動能主要來自手續費淨收益及交易相關收益挹注，另因持續清理壞帳改善資產品質，使呆帳費用持續減降。（編輯：黃國倫）1141127