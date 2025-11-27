合庫金法說預估台股明年上看29200！房價緩跌 股利考量3面向

合庫金控今天舉辦線上法人說明會，預估台股明年指數約在1萬7300點至2萬9200點的區間，合庫將佈局營運穩健、有配息的個股，逢低分批建立部位，逢高汰弱留強；債券也是分批分散布建。

合庫去年股票投資部位比較大，今年減少1到兩成，目前操作部位約有300-400億元，股利收益會比去年減少2成。

合庫金指出，台股過去的股價淨值比（PB），大約是介於0.99倍至3.15倍，以10月27日來說，PB大概是3.17倍，已經超過過往常態評價高點，另外，半導體關稅還沒確定，也是不確定因素；不過，對等關稅影響大致已經底定，近期國際股市多頭強，台股受到激勵，近期也創新高。

廣告 廣告

至於AI泡沫化說，合庫認為太沉重，因為市場需求還是在，未來隨著相關應用擴大，明年將是AI篩選年，投資人會更審慎篩選，應留意估值太高、無法創造現金流的公司。

至於股利政策，合庫金說，今年配發現金股利每股超過0.7元，股票股利0.3元，盈餘發放率將近8成，近三年，股利發放都有達每股1元，現金股利都超過0.5元，未來會持續維持穩定，會考量主管機關對資本規範，以及子公司拓展業務需求，以及子公司盈餘上繳等因素，審慎規劃，提出符合股東期待的股利計畫。

整體來說，合庫金股利政策考量3面向，包括維持過往盈餘發放率、現金股利為主，股票股利為輔，以及保留適當盈餘，作為資本，強化財務結構，強化資本韌性，明年絕對會反映今年經營成果，保持審慎樂觀，給股東穩定成長回饋。

至於不動產授信部分，其中，有關銀行法72-2條（住宅建築及企業建築放款總額，不得超過存款總餘額及金融債券發售額加總的30％），合庫銀約達28.5％左右，已是公股銀行最高，預計未來將以優良建商、利率條件良好，都更危老重建為授信目標。

目前的土建融放款約1215億元，預估整體成長率持平。

房貸餘額截至10月底為8700億元，比去年底成長8％-9％，明年預估成長率5％以下；新青安貸款目前約承做100億元，每個月約成長10億元，

合庫金預估，明年不動產市場，應該偏向量縮價緩跌的趨勢。

合庫金控10月自結稅後盈餘17.74億元，累計前10月合併稅後盈餘180.12億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.14元；子公司合庫銀行累計前10月177.37 年增5.81％

截至9月，合庫金稅後淨值報酬率8.11%、稅後資產報酬率0.41%、總資產5兆4,077億元。

核心子公司合庫銀行截至9月稅後淨利160.35億元，年增3.07%，主因是利息淨收益年增14.63%；呆帳費用、承諾及保證責任準備提存較2024年同期減少39.15%。

合庫金資本適足率126.45%，雙重槓桿比率118.46%。

合庫銀行資本適足率15.43%，第一類資本比率13.38%；逾期放款比率為0.16%，呆帳覆蓋率683.78%。

更多品觀點報導

永豐銀推璀璨豐享信託 助高資產客戶兼顧理財、傳承、稅務

兆豐投信首推台股美債動態平衡ETF！00982T用技術分析 做機動配置

