合庫金法說》估明年房市量縮價緩跌，房貸逾放比攀升

合庫金控昨（27）日舉行線上法說會，有關主管答覆外界提問時表示，預估2026年國內房市將呈現量縮價緩跌的格局，房貸逾放比則是可能逐漸上升。

合作金庫銀行個人金融部協理蔡恩得表示，對明年不動產市場看法偏向量縮價緩跌。該行今年10月底房貸餘額8700億元，較去年底成長約8%，年度平均餘額大概成長15%，預估明年房貸成長率應該在5%以下。

蔡恩得說，合庫銀的房貸自政府將新青安排除在銀行法第72-2條規範後，今年9月份承做金額大概在90億元，10月份大概在100億元，每個月成長10億元左右。房貸逾放比目前僅0.1%，但因為未來房價可能下修以及景氣擴張趨緩，預估房貸逾放比的趨勢應該會逐漸往上升。

土建融放款估成長持平，瞄準優良建商與都更危老

合作金庫銀行法人金融部協理李衍斌表示，該行按銀行法72-2條計算的建築放款比率目前在28.5%左右，公股行庫最高，受限於此，將以優良建商及利率條件良好的都更危老為主要承做目標。

李衍斌說，合庫銀今年9月底的土建融放款餘額1615億元，預估未來成長將會持平。另外，按中央銀行不動產貸款集中度計算，該行9月底集中度為35.36%。

合庫金今年前10月稅後純益180.1億元、年增2.4%，累計每股稅後純益（EPS）為1.14元，反映票券、銀行、資產管理子公司各自獲利年增51.3%、5.9%、2.5%；人壽、投信、證券子公司則是獲利年減90.1%、31.3%、16.5%。

合庫銀淨息收年增 14.5%、 淨手收年減 3.2%

合庫金控會計處處長魏美君表示，合庫銀行獲利成長因受益於存放款結構調整，利息淨收益前三季年增32億元、增幅14.5%，手續費淨收益因去年有高鐵聯貸案補償金墊高基期以致年減3.2%，但排除此因素仍然成長8.1%。合庫銀將持續深耕核心業務、調整存款結構、拓展優質授信、輔以消金業務滿足客戶理財需求，並適當資產配置來提升財務操作收益。

股利政策審慎樂觀，現金股利為主

合庫金連續三年配發股利1元，現金股利金額持續成長。今年配發現金股利0.7元、股票股利0.3元，股利配發率79.4%，合庫金控總經理蘇佐政表示，股利配發考量三面向，一、獲利表現持續成長同時，維持優於過往的股利發放率；二、現金股利為主，股票股利為輔；三、保留適當盈餘強化資本韌性。

蘇佐政說，明年股利發放絕對反映今年經營成果，股利政策審慎樂觀，「我們還會更重視永續經營，給股東穩定成長的回饋。」

