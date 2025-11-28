合庫金法說》公股最強經濟學家 明年股債投資5預言

合庫金控昨（27）日舉行線上法說會，合庫金控首席經濟學家暨合庫投顧董事長徐千婷針對2026年股市與債券投資提供5項看法，預告明年股市將是AI題材轉向AI篩選的轉折年；債券投資則須留意3類債券的特性變化。

徐千婷說，台股過去25年的股價淨值比（P/B）大概0.99到3.15倍，以今年10月27日台股大盤指數27993來看，股價淨值比3.17倍，已經超越台股兩千年網路泡沫時的評價高點，不過，正面來講，對等關稅的衝擊大概底定；川普還沒公布半導體關稅，會是不確定因素。

明年台股區間 17300 ～ 29200

她表示，最近國際股市多頭氣勢非常的強，台股受激勵最近也創新高，合庫預估明年台股大盤指數介於17300到29200。至於近來被熱議的AI股泡沫化問題，泡沫化三個字有點太沉重。

廣告 廣告

徐千婷說，隨著AI應用擴大，投資人會更審慎篩選，不像過去具備AI題材就會推動股價上漲，明年就是AI篩選年，泡末化則是不至於，「它的需求還是很真實，資本支出、用電量這些實際數字代表AI有真實的投入跟產出。」

留意估值偏高的 AI 公司

徐千婷說：「市場會篩選，估值高的AI題材公司明年要特別留意，特別那些沒辦法真正創造現金流的公司要特別的注意。」

債券投資方面，徐千婷說，長年期美國公債的高殖利率已經見頂，美國聯準會未來降息趨勢下，10年期美國公債殖利率明年有機會逐步向下，因而將產生資本利得，但美國相關經濟數據公布、其他關稅措施推出、美國明年期中選舉、地緣政治等，會讓長年期美債的波動大一點。

高收益債採領息不戀棧策略

投資級公司債方面，收益率較公債有吸引力，但選債能力變得關鍵，尤其高槓桿企業發行的債券，AI相關企業因資本支出龐大發債量大，債券供給料將增加，須留意企業體質、現金流及槓桿程度高不高。

高收益債券與部分新興市場債券，因明年景氣偏弱一點，違約風險要留意。建議投資時控制暴險比重，採取收息不戀棧的投資策略，領到利息就好，不要奢望賺取太多價差，建議盡量避開槓桿高還有現金流不穩的產業。

更多風傳媒報導

