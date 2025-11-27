合庫金看房市量縮價緩跌 明年股利3大考量

▲合戲金控今（27）日舉行法說會，看房市「量縮價緩跌」，台股明年高點上看29200點，股利政策強3面向考量，明年絕對會反映今年經營成果。。（圖／NOWnews資料照）

[NOWnews今日新聞] 合庫金控今（27）日召開法人說明會，總經理蘇佐政樂觀看待美國啟動降息循環，加上暫停縮表，有助於經濟與金融環境的穩定，對金融業營運屬正面因素，合庫金也預估明（2026）年台股指數在17300點至29200點區間，房市呈現「量縮價緩跌」。至於股利政策3面向考量，這幾年每股配發水準都有1元以上，且現金股利超過0.5元，明年也將滿足股利穩定發放的期待，以現金為主、股票為輔，絕對會反映今年經營成果。

廣告 廣告

合庫金今年前9月合併稅後淨利162.41億元，年成長0.09%，每股稅後盈餘（EPS）1.03元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為8.11%及0.41%。而累計至10月自結合併稅後淨利為180.12億元，年增2.35%，稅後淨值報酬率8.11%、稅後資產報酬率0.41%、總資產為5兆4077億元，

獲利主要來源核心子公司合庫銀行，今年前9月稅後淨利160.35億元，年成長3.07%，業務動能穩健成長，全行總放款餘額及總存款餘額亦分別成長6.34%及5.65%，逾放比率下降0.01個百分點，備抵呆帳覆蓋率提升5.72個百分點，而資本適足率及第一類資本比率均符合金管會訂定D-SIBs今年底內部管理標準要求。

至於不動產放款部分，合庫銀行截至10月底房貸餘額約8700億元，較去年底成長8%，若以年度平均餘額計算，成長幅度約15%。10月房貸承作量為100億元，月增10億元，呈現逐月穩定增長態勢，預估12月交屋潮將進一步推升放款量，逾放比維持在約0.1%，但隨景氣及市場調整，可能呈現緩步上升。

在土建融方面，截至目前餘額約1615億元，年增0.69%。由於《銀行法》72-2比率目前已達28.5%，未來授信將以優良建商及利率條件良好的都更、非危老重建案為主，預計土建融整體放款成長將持平。

對於房市展望，合庫銀認為，明年房貸成長率將低於5%，整體不動產市場趨勢偏向「量縮價緩跌」。同時，新青安貸款每月承作量約10億元，累計至10月底約100億元，目前撥款順暢，不用排隊等待。

在台股部分，合庫金預估，明年指數區間將落在17300點至29200點，投資聚焦營運穩健且具配息能力的個股，操作方式採逢低分批布局及逢高汰弱留強，同步分批分散布局債券。

有關股利政策， 合庫金強調，維持穩定配息方向不變，今年現金股利每股超過0.7元，並搭配約0.3元的股票股利，發放率接近8成，而近3年股利發放維持每股1元以上，現金股利皆超過0.5元，未來在兼顧資本適足率、子公司業務拓展需求與盈餘上繳之下，以「現金股利」為主、「股票股利」為輔，並保留適度盈餘以強化資本結構，力求提供股東穩定回饋，強調明年絕對會反映今年經營成果。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

年增逾1成！台企銀前3季獲利新高 明年股利以股票為主

前10月獲利已超過去年創新高 彰銀明年股利有望優於今年

兆豐金前3季每股賺1.91元！明年股利以現金為主、發放率約75％