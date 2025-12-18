合庫銀挨罰600萬！台大醫院收款「錢竟放地上」 還原弄丟387萬過程

黑衣人搭乘公車約8分鐘就衝下車「製造斷點」。讀者提供



金管會18日宣布，對合作金庫台大分行行員至台大醫院收款過程，387.5萬元款項遭竊所涉缺失，裁罰600萬元。離譜的竊案發生在今年5月29日，合庫僅由1人至台大醫院西址（舊大樓）外收款項，且未使用可上鎖的手提箱裝置現金，直接把387.5萬現金放置地上，3分鐘內，整筆現金遭遭不明人士竊走。

全案由北市中正警一分局受理偵辦，合庫一名64歲資深殷姓行員，案發當天到台大醫院收取當日掛號費營運款項，並放入旅行袋，後轉至美食商場辦公室繼續收款，竟粗心將裝有387.5萬現金的旅行袋置放在門口地上，人就進入商場辦公室，旅行袋隨即遭竊。

警方調閱監視器畫面，發現387.5萬元現金裝袋隨手放地上，3分鐘內就遭一名黑衣男「摸走」，嫌犯撿起旅行袋後，熟門熟路走到院外公車站搭車逃離，且使用現金搭上公車躲避追蹤，而嫌犯全身包緊緊，刻意避開監視器。

根據公車監視器畫面，5月29日早上11時50分犯嫌得手後，隨即徒步走到中山南路的公車站，搭乘公車離開現場，不到10分鐘趕緊下車「製造斷點」躲避追緝，黑衣人11時58分時在南昌公園下車。

黑衣人用黃色雨衣遮掩裝錢的旅行袋。讀者提供

台大醫院美食街竟發生銀行員現金遭竊離奇事件。取自Google Maps

