合庫銀行忠孝東路新大樓都更案動土 導入綠建築與智慧建築 2030年底完工

合庫金控旗下合庫銀行推動台北市大安區仁愛段五小段480及480-2地號土地都市更新案，今天(12/16)上午在都更基地現場舉行開工動土典禮，在集團各子公司、協力廠商及地方里長共同見證下，正式啟動建設工程。該都更基地面積約544.5坪，規劃興建地上29層、地下5層商辦大樓，預計於2030年底完工。

合庫金控表示，該基地位於台北市忠孝東路四段，正對國父紀念館，緊鄰國父紀念館捷運站出口，周邊交通便捷、區位條件優越，後方與電視台大樓相鄰，具備良好發展潛力。

合庫金控表示，由於原有建物因屋況老舊、耐震能力不足，且巷道狹窄、停車不易，經評估後決定以都市更新方式進行整體活化，期能帶動周邊區域市容翻新與生活機能升級。

本都更案由合庫金控旗下資產管理子公司擔任代理實施者，基地面積約544.5坪，已於113年3月取得建造執照，更新後建物將全面導入黃金級綠建築、銀級智慧建築、LEED金級認證，並將耐震係數提升至6級，以強化建築安全與使用品質。同時，規劃臨路退縮留設人行道、完善防災動線並擴大開放空間，營造友善、安全且宜居的城市環境。

合庫金控表示，期望透過本建設計畫，為城市注入嶄新動能，未來將結合智慧建築、綠色節能與金融創新三大核心理念，打造兼具專業機能、舒適環境與永續價值的現代化城市新地標。

