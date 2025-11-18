即時中心／顏一軒、李美妍報導

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文將於明（19）日下午3時30分在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行「鄭黃會」。藍白兩黨的幕僚今（18）日午後進行「場勘」作業。針對宜蘭縣長選戰合作議題，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠來勢洶洶，但身兼國民黨文傳會主委的立委吳宗憲卻指，「『誰讓誰』還不一定？」，引發藍白在宜蘭能否成功合作的疑慮。對此，民眾黨秘書長兼台北市黨部代理主委周榆修受訪時強調，本來就還不一定，吳宗憲沒有講錯。





國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華、周榆修、民眾黨黨團辦公室主任陳智菡與民眾黨發言人張彤等人，今日下午現身新莊凱悅嘉軒酒店場勘，並於行前接受媒體聯訪。

針對柯文哲有無給予「藍白合」建議，周榆修表示，他首先要感謝政壇前輩李乾龍，李副主席提攜後進無數，明天是一個很好的開始，自去（2024）年以來，民眾黨與國民黨在國會有眾多法案一起並肩作戰，而在反惡罷過程也看到在野名義結合時，撐著這個國家往前進，這是一個很好的開始。

周榆修說，無論是國民黨或民眾黨，在鄭麗文、李乾龍、黃國昌大家一起通力合作之下，未來能夠從政策、理念、價值與選舉協調上，都有一個很好的開始，請大家拭目以待。

記者追問，明日是否會談到2026縣市長提名？聽說時間點在明年3月，會不會希望早一點準備？周榆修強調，「我覺得都是合作好的方向開始，一步一步往前邁進，我們有最大的誠意，雙方可以一起來思考」。

記者問到，聽說陳琬惠有準備競選宜蘭縣長，但吳宗憲今早有說，「『誰讓誰』還不一定？」一事，周榆修回應，吳宗憲沒有講錯啊，本來就還不一定；而一旁的李乾龍則補充，選舉就是選賢與能，一切都是以選民為主，「誰讓誰」是由選民決定。

李乾龍認為，明天就是一個很好的開始，雙方記取2024「藍白合」非常可惜沒有成功（的教訓），不然現在台灣2300萬人就已經過了好日子，「我們記取這個教訓，希望2026或2028年藍白一起合作，讓台灣尋求和平，老百姓過好日子」。







原文出處：快新聞／合得成？藍白爭搶競選宜蘭縣長 周榆修、李乾龍這樣說

