「合成照」等同「力挺犯罪」？ 黃文益：市府主動查辦不法不容抹黑
圖說：民進黨高雄市黨部主委黃文益指藍營立委將「與其合成照」等同「力挺犯罪」是抹黑。（圖片來源：民進黨高雄市黨部提供） 針對陳菁徽以「與李有財合成照」作為抹黑依據，刻意將「與其合成照」等同「力挺犯罪」，民進黨高雄市黨部主委黃文益22日指出，這種荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、就是抹黑、就是典型的政治操作。 黃文益表示，若依陳菁徽的邏輯推論，陳菁徽本人曾因違反《個人資料保護法》遭判刑定讞，那是否所有與她合照的人，也都算是力挺違反個資法？甚至都在支持陳菁徽這名違反個資法的犯罪者？如此荒謬的推論，不僅不合常理，更凸顯她刻意扭曲事實、混淆視聽。 他強調，李有財涉及傾倒廢棄物案，是市府發現異常後立即主動調查，並主動移送檢調偵辦，充分展現市府對山坡地保護、環境安全與不法行為零容忍的態度。市府依法行政、積極打擊不法，本應獲得肯定；陳菁徽卻反其道而行，不僅抹煞市府努力，事後還持續造謠帶風向，令人遺憾。 黃文益指出，當全民都在關注案件的檢警偵辦結果時，陳菁徽卻刻意模糊焦點、轉移視線，形同替真正的不法行為卸責。更離譜的是，該里長店舖開幕活動藍綠民代皆有到場，包括國民黨的方信淵團隊與宋立彬也都出席，但陳菁徽發言卻刻意忽略，顯見其邏輯失衡、操作粗糙。 黃文益重申，守護高雄、維護山林、打擊不法，是市府一貫立場。捍衛美麗高雄的決心不容挑戰，更不允許被政治抹黑所扭曲。
