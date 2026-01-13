合成「染血照」恐嚇京華城案司法官！「迷因」版主、女粉絲判決出爐

「迷因台式民主」版主戴瑞甯合成京華城案檢察官與法官染血照，今日判決出爐。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯，去年將偵辦、審理京華城案的11名檢察官、3名法官照片，做成染血合成圖放上網讓民眾公審，而曾任護理師的林惠珠則在照片加上「命債、命還」字樣，台北地方法院今日一審宣判戴瑞甯6月徒刑，緩刑2年，支付公庫10萬元；林惠珠5月徒刑，緩刑2年，支付公庫8萬元。

檢方指控，戴瑞寧經營「迷因台式民主」粉專長期關注京華城案，去年因不滿被告彭振聲的妻子墜樓身亡，將11名承辦檢察官與3名法官照片合成並噴上血跡，網友林惠珠進一步在照片附上「命債，命還」字樣轉傳，被依恐嚇危害安全、違反個人資料保護法、煽惑他人犯罪等罪起訴。

廣告 廣告

法院日前開庭，戴瑞甯改口認罪，表示合成檢察官與血跡噴濺的圖，是出於對彭振聲的妻子身亡的憤慨，是在評論京華城案是個悲劇，並非真要加害檢察官和法官，並坦承知道行為不對，願接受法律處罰，也願意向司法官們道歉。

林惠珠開庭也坦承犯行，表示要為一時情緒轉發、貼文致歉，不應該發表過激言論，希望法官能給緩刑機會。台北地院今（13）日依個資法，判處戴6月，支付公庫10萬元；林惠珠判5月，支付公庫8萬元，2人均緩刑2年。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北捷中山站驚傳偷拍狼！32歲男偷拍遭抓包 手機藏600張私密影像

太子集團為何選台灣洗錢？國際刑警科長點出4大原因！