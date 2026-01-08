合歡山下冰霰！民眾趕早追雪等到冰霜

〔記者陳鳳麗／南投報導〕強烈冷氣團發威，平地冷颼颼，合歡山則在昨晚7點多陸陸續續下冰霰，冰霰的量不大，台14甲線武嶺路邊有小部分冰霜，公路局埔里工務段上午7點於翠峰到大禹嶺路段開放通車，不用加掛雪鏈，不少遊客趕早上山追雪，即使等到的是冰霜，但仍興奮打卡拍照。

合歡山昨晚7點半多，松雪樓戶外溫度降到零下1.6度，開始有小小的冰霰降下，打在綠色的垃圾箱蓋上，有如細細的糖霜，也終於讓人可清楚看到它們的身影。深夜冰霰斷斷續續的下，但量都很小，武嶺、松雪樓靠側邊路面看得到冰霜。

廣告 廣告

公路局昨日傍晚起台14甲線翠峰到大禹嶺段預警性封閉，上午7點開放通行，上山車輛不用加掛雪鏈，有不少遊客有開放通行就從管制點往山上衝，希望追到下雪美景，可惜天氣條件溫度、濕度條件未俱足，地面只有少部分有結冰，但遊客興致不減，跟少部分冰霜拍照。

公路局提醒遊客，上午7點起解除管制恢復通行，但請用路人小心行駛，並注意沿線交維警示措施。

【看原文連結】

更多自由時報報導

賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

小2女童發現「九九乘法奧秘」 震驚3大學教授：以前沒聽過

台中榮總爆無照廠商執刀手術 高大成說話了

谷關伊豆溫泉違法營業 中市府開罰120萬並勒令停業

