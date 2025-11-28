生活中心／綜合報導

時序進入冬季，氣象署今天（11/28）預估，整體來說這個冬季，可能落在正常至偏暖，但下周二開始東北季風將增強，氣溫會逐漸下降，也有專家提醒，「這個冬季會很冷」，合歡山今天中午也下起冰霰，吸引遊客拍照留念。

登山客：「冰霰。」步道階梯上清晰可見白色大小顆粒，合歡山下起冰霰，登山客超開心拿起手機錄影。登山客「下雪了。」儘管確實不是雪，但有冰霰也滿足了，合歡山高山地區9度低溫，加上水氣影響，28號中午下起冰霰，來到玉山主峰風口段，路牌鐵鍊都結了厚厚一層冰，路況不佳山友知難而退，但也不禁想問今年冬天會不會冷到再度下雪呢？氣象預報中心副主任羅雅尹：「現在西太平洋海溫的狀況，大致上是呈現西邊比較暖，中東太平洋是偏冷的情況。」

合歡山下冰霰！遊客直擊嗨翻 下週二東北季風報到又變天

玉山主峰風口段情景。（圖／韋樹德先生提供）氣象署預估反聖嬰機率破五成，將導致太平洋東部海水溫度顯著下降，但回顧今年9到11月，平均氣溫26.5度，明顯偏暖，創下1951年來最熱秋天，展望冬季氣溫將偏向溫暖。氣象預報中心副主任羅雅尹：「到了春季之後，就會回復正常的機率是比較大的，在東北風比較強的影響之下，這樣的天氣型態，在背風側的西半部，雨量有偏少的訊號。」

合歡山下冰霰！遊客直擊嗨翻 下週二東北季風報到又變天

氣象署預估今年冬季偏暖，但下周二將有一波東北季風增強。（圖／民視新聞）但前氣象局長鄭明典仍提醒，北極區域目前明顯偏暖，表示極渦偏弱，表示極區冷空氣容易外流，當極區的偏暖空氣移到中緯度地區，冷空氣經過地方就會很冷，而最快下週二，東北季風南下，全台高溫就會有感下降。氣象署資深預報員李孟軒：「下週二之後，東北季風增強，整體上來說，氣溫是會逐漸下降的。」縱使整個冬季不會太冷，但下周仍會開始變冷，民眾務必做好保暖工作，有沒有機會挑戰大陸冷氣團等級，氣象署還在持續觀察。

