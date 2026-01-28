合歡山下雪了！ 一夜積雪1.5公分太美「清晨追雪車潮湧現」

凌晨剷雪車就出門，加上下的冰霰及飄夾雪花並不多，一早天氣回暖已開始有融化狀態。約1.5公分。松雪樓目前溫度1度，所以有融化現象。林保署南投分署提供



冷氣團過境台灣，由於這波水氣充足，合歡山27日晚間起冰霰飄夾雪花，松雪樓外的積雪約1.5公分，許多追雪客相當心動想上山賞雪。公路局埔里工務段今（1/28）說明，鏟雪車凌晨出門檢視路況，發現台14甲線鳶峰到大禹嶺結冰積雪未融，需加掛雪鏈才能通行，提醒民眾賞雪也要注意安全。

合歡山昨日晚間溫度降至零下0度左右，約莫深夜11時開始下冰霰，後來斷斷續續下了一夜的雪，松雪樓一早積雪約有1.5公分，松雪樓戶外與武嶺成雪白世界，許多民眾把握機會清晨趕上山賞雪、打雪仗。

合歡山28日實施交管。讀者提供

不過，今日白天氣溫有回暖跡象，林保署南投分署表示，上午8時過後溫度上升至攝氏1度，積雪有融化且結冰跡象，提醒民眾行經積雪路段要特別慎重，注意安全。

公路局埔里路段則出動剷雪車，清除台14甲線沿線積雪，並公告鳶峰到大禹嶺路段要加掛雪鏈，而武嶺到松雪樓路段建議四輪傳動車加雪鏈。

南投縣仁愛警分局則說明，警方將依現場天候狀況，即時啟動雪季交通疏導及加強沿線交通疏導及管制措施，自今晨7時起，實施限加掛雪鏈通行措施，並將視現場天候及交通狀況機動調整。

警方提醒民眾，上山前請確認車輛各項安全防護措施齊備，管制路段務必加掛雪鏈，並請配合警方交通管制，避免受罰，用路人也應避免疲勞駕駛，確保個人與乘客生命安全。

