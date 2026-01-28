合歡山下雪了！松雪樓積雪厚度約1.5公分

松雪樓的地面覆蓋白白的積雪。(圖：林保署南投分署提供)

▲松雪樓的地面覆蓋白白的積雪。(圖：林保署南投分署提供)

林保署南投分署表示，冷氣團南下夾帶水氣，合歡山昨日深夜溫度就降至零下，深夜十一點多開始下冰霰，溫度和水氣條件配合下開始飄雪，一夜斷斷續續的下，一早山上就是銀白世界。

林保南投分署說，因為凌晨剷雪車就出門，加上下的冰霰及飄夾雪花並不多，一早天氣回暖已開始有融化狀態。松雪樓目前溫度一度（所以有融化現象)，積雪約一點五公分。

合歡山武嶺地區因積雪及道路結冰，警方依現場天候狀況，即時啟動雪季交通疏導及安全維護勤務，自七時起實施限加掛雪鏈通行措施，並將視現場天候及交通狀況，機動調整，

仁愛警分局表示，已派遣警力加強沿線交通疏導及管制措施，在此提醒民眾，上山前請確認車輛各項安全防護措施齊備，管制路段務必加掛雪鏈，並請配合警方交通管制，以確保行車安全，避免受罰。