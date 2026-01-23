合歡山下ㄧ夜冰霰！遊客喜迎冰雪世界

〔記者陳鳳麗／南投報導〕強烈冷氣團為合歡山帶來低溫和水氣，昨晚近7時就開始下冰霰，ㄧ夜斷斷續續地下，武嶺冰霜厚度約有10公分，上午7時恢復道路通行後，遊客即不斷湧入，搶拍美麗的冰雪世界。公路局提醒，台14甲線鳶峰到大禹嶺路段要加掛雪鏈，武嶺至松雪樓路段建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。

合歡山昨晚開始下冰霰，一度下得不小，經一夜的累積，今天一早昆陽、武嶺、松雪樓等地，即呈現雪白的冰雪世界。住在松雪樓的遊客一早就出來堆雪人，而7時台14甲翠峰到大禹嶺路段恢復通行後，遊客直衝武嶺賞景拍照，武嶺亭不到8點就遊客眾多。

公路局公告，台14甲線台14甲線25.8K鳶峰至41.5K大禹嶺路段部分路面(肩)仍結冰未融，限加掛雪鏈通行，且會視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。另考量武嶺至松雪樓路段道路崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易發生打滑失控，建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。

