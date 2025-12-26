合歡山今晨下雪！武嶺擠滿追雪客 水晶宮積雪結冰「車子折返」

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年入冬最強冷氣團加上水氣助攻，合歡山今天清晨6時開始下冰霰、8點更開始飄雪，武嶺亭更是擠滿追雪遊客，包括台14甲武嶺、合歡山莊、太魯閣國家公園合歡山管理站前都飄雪，太管處及公路局出動剷雪車清理路面積雪。公路局指出，目前台14甲昆陽到大禹嶺段路面結冰積雪，今天早上8點起已經限加掛雪鏈車輛通行。

受大陸冷氣團影響，3000公尺以上高山道路今清晨降溫至冰點，台14甲昆陽至大禹嶺路段29K-41.5K道路潮濕結冰，爬坡及彎道的水晶宮段更因積雪，有掛雪鏈車輛開到此處仍卡關，只得迴轉下山！

廣告 廣告

公路局東分局表示，為維護用路安全，今日8時起限加掛雪鏈通行，提醒用路人高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段視現況機動調整；另依115年合歡山雪季公告事項，下雪、積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段。

【看原文連結】

更多自由時報報導

冷氣團發威玉山下雪了！6縣市低溫特報下探10度

冷氣團來襲全台凍番薯 新竹以北高溫15度以下 迎風面留意局部大雨

冷氣團發威！合歡山下雪啦 台14甲限加掛雪鏈通行

注意！合歡山17:00起預警性封閉 其中1路段雙向封閉

