即時中心／綜合報導

強烈大陸冷氣團今（2）日持續影響台灣，續發布8縣市低溫特報，中央氣象署指出，各地天氣寒冷，晚間至週六清晨更是這波強烈大陸冷氣團最冷時段，西半部、宜花及金馬將下探10度甚至更低，高山更有機會出現局部降雪。位於南投的合歡山從今天凌晨4、5點開始就下起冰霰，隨著溫度越來越低，冰霰中開始夾雜飄雪，截止目前積雪已達1至2公分。

氣象署說明，今日受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天北台灣高溫僅13、14度，中部及花蓮高溫約16至18度，南部及台東高溫約19至22度。晚上為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東低溫約13至15度。

廣告 廣告

氣象署也提到，北部、宜蘭1,500至2,000公尺以上山區及中部、花蓮3,000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，應注意安全。

位於南投仁愛鄉合歡山一帶，從今日凌晨4、5點開始就下起冰霰；隨著溫度越來越低，冰霰開始夾雜飄雪，截止目前積雪已達1至2公分。

快新聞／合歡山今晨飄雪花！積雪已達2公分 駕車上山需加掛雪鍊

合歡山一帶，從今日凌晨4、5點開始就下起冰霰；隨著溫度越來越低，冰霰開始夾雜飄雪，截止目前積雪已達1至2公分。（圖／民視新聞）

快新聞／合歡山今晨飄雪花！積雪已達2公分 駕車上山需加掛雪鍊

山上雖然目前遊客不多，但看到2026的第一場瑞雪，讓許多上山等雪的遊客還是很開心。（圖／民視新聞）

南投仁愛警分局也開始執行雪地管制，從昆陽開始若要駕車上武嶺，就得加掛雪鏈才能通行；山上雖然目前遊客不多，但看到2026的第一場瑞雪，讓許多上山等雪的遊客還是很開心。

快新聞／合歡山今晨飄雪花！積雪已達2公分 駕車上山需加掛雪鍊

南投仁愛警分局也開始執行雪地管制。（圖／民視新聞）

快新聞／合歡山今晨飄雪花！積雪已達2公分 駕車上山需加掛雪鍊

從昆陽開始若要駕車上武嶺，就得加掛雪鏈才能通行。（圖／民視新聞）

原文出處：快新聞／合歡山今晨飄雪花！積雪已達2公分 駕車上山需加掛雪鍊

更多民視新聞報導

批中國圍台實彈軍演「加劇緊張」！美國務院敦促北京應克制

北台灣急凍整天！專家示警下一波更猛：恐達寒流等級

打臉北京「一中」謊言！日參議員石平應邀訪台 矢板明夫：突顯反共立場分量

